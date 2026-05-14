Поле бою – ваша свідомість. Чому посилилися інформаційні атаки на Україну та як їм протистояти

Нездатність зламати оборону українського війська на фронті й нездатність зламати українське суспільство ударами по інфраструктурі примушує агресора примножувати інформаційні атаки. Принаймні тут у нього краще виходить.

На мою думку, дуже соромно було би з великими жертвами і героїзмом вистояти у гарячій війні та після цього зазнати поразки у війні інформаційній. Добровільно віддати бункерному лисому діду перемогу, яку він був нездатний отримати за допомогою тисяч танків і десятків тисяч дронів. Давайте чесно, це була би ганьба найвищого рівня й знецінення наших жертв і героїв.

Що робити очільникам держави, зрозуміло: визнати кризу й почати з неї вибиратися. Визнати помилки й почати їх виправляти. Я про це писав багато разів, нема сенсу повторювати.

А що робити кожному і кожній з нас, ми часто забуваємо. А нам треба лише одне: не вестися на російські вкиди й не поширювати російську пропаганду. Навіть якщо там є зерно правди (завжди додають). Навіть якщо емоційно тригерить. Навіть якщо дуже хочеться.

Поле бою — ваша свідомість. І ви за нього несете повну відповідальність. Тримайте лінію, не відступайте, не кидайте позицій, інакше все посиплеться.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.