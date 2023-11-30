Новая упрощенка для украинцев: кому выгодно введение спецналога без регистрации ФЛП

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20 октября в ВРУ был зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности" №10166. Законопроект предлагает ввести упрощенные условия налогообложения в размере 6% без регистрации физическим лицом-предпринимателем при осуществлении отдельных видов деятельности в сфере предоставления услуг (например, курьеры, водители такси, переводчики, парикмахеры, сиделки) — специальный режим. При этом воспользоваться таким режимом смогут физические лица, которые не являются самозанятыми и соответствуют ряду критериев (в частности, относительно отсутствия работников, видов деятельности и т.д.).

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Налогообложение доходов, полученных физическим лицом в рамках специального режима, происходит по ставке 6%, если сумма полученного дохода в течение года не превышает 153 размеров минимальной заработной платы. Ставка 18% применяется к сумме превышения такого лимита. Если законопроект примут, он вступит в действие с 1 января 2024 года, а потому таким лимитом будет сумма в размере 1 086 300 гривен.

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По обоснованию законодателя, принятие законопроекта будет способствовать увеличению поступлений в бюджет в связи с созданием благоприятных условий для уплаты налогов физическими лицами, которые сейчас находятся в тени и не платят никаких сумм налогов. Общая же сумма возможных поступлений, по мнению авторов законопроекта, составит около 10 млрд грн.

Также ключевой задачей законопроекта является гармонизация национального законодательства с законодательством ЕС, а именно: приведение налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) относительно автоматического обмена информацией операторов цифровых платформ.

Под цифровой платформой предлагают понимать любое программное обеспечение, включая веб-сайт или его часть и приложения, в том числе мобильные приложения, доступное пользователям, что позволяет физическим лицам прямо или косвенно получать доходы от отдельных видов деятельности, определенных статьей 178-1 НК, путем организации предоставления услуг третьим лицам — пользователям цифровой платформы. Яркими примерами таких цифровых платформ являются платформы Uber, Bolt, Uklon, Glovo, Kabanchik и др.

Пользователи цифровых платформ смогут стать официальными налогоплательщиками на уровне 6% от дохода, если законопроект все же примут Фото: pexels.com

На указанных операторов цифровых платформ предлагается возложить обязанность по предоставлению контролирующему органу информации о суммах доходов, полученных с использованием цифровой платформы физическими лицами, которые уведомили оператора цифровой платформы о применении специального режима.

Законопроект имеет целью создание отдельного упрощенного режима налогообложения для лиц-не ФЛП и прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ.

Физическое лицо, применяющее специальный режим, имеет право открыть специальный счет исключительно в одном самостоятельно выбранном им банке, доступном для выбора при подаче заявления о применении специального режима. Законопроект предусматривает, что при зачислении средств на специальный счет физического лица, применяющего специальный режим, банк обязан осуществлять предавторизацию операции по уплате налога за счет таких средств. Банк завершает операцию по уплате налога в день предельного срока уплаты налога при отсутствии факта поступления от физического лица, применяющего специальный режим налогообложения доходов, уведомления об обжаловании налогового уведомления-решения контролирующего органа.

Таким образом, законопроект имеет целью создание отдельного упрощенного режима налогообложения для лиц-не ФЛП и прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ за счет введения положений директивы DAC7 .

Будет ли полезным этот законопроект?

Авторы законопроекта считают, что новый специальный режим налогообложения создаст возможности платить налоги для более 500 тысяч самозанятых лиц, что в результате может привести к поступлению в бюджет в размере около 10 млрд грн.

Учитывая реальные показатели лиц, которые продолжают работать "в темную" и не платить налоги, такие суммы не кажутся такими уж заоблачными.

Большим преимуществом такого упрощенного режима налогообложения может стать заявленная легкость, доступность и упрощенность. Действительно же, существует категория работников, которые были бы не против добровольно платить умеренный процент налога в государственный бюджет, но необходимость регистрации статуса физического лица-предпринимателя, ведения отчетности, оплаты услуг бухгалтера, риски отчетности создает для таких людей дополнительное бремя и убеждает их оттягивать момент легализации своей деятельности как можно дольше.

В проекте говорится об автоматической уплате налога, которую осуществляет банк, где открыт спецсчет предпринимателя Фото: Pexels

Поэтому предварительно можно согласиться, что законопроект решит проблему неуплаты налогов теми работниками, проблемы которых были именно в отсутствии для них простого механизма и реалистичной суммы для добровольной уплаты налога.

Однако абсолютно полное упрощение налогообложения и предоставления услуг невозможно априори. Так, предлагается распространить действие Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" на физических лиц, применяющих специальный режим налогообложения доходов от осуществления отдельных видов деятельности. Таким образом, лица, которые работают отдельно, а не через цифровые платформы, должны использовать РРО для всех расчетов (наличные/безналичные). Но для лиц, оказывающих услуги и получающих доход исключительно через цифровые платформы, это не является обязательным.

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Предварительно законопроект все равно оставляет за собой некоторые регуляторные вопросы и, соответственно, необходимость их решения. Но поскольку существуют политические и экономические причины для введения вышеупомянутых положений, нам остается отслеживать, в каком именно конечном варианте этот законопроект будет принят.