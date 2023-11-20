Украина через два года. Три сценария развития событий на войне и вокруг нее

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Что будет дальше?

Надо хотя бы в общих чертах понимать возможные сценарии будущего. По крайней мере, это нужно бизнесу, чтобы планировать свою деятельность. Итак, сценарии развития событий на данный момент, на мой взгляд, выглядят следующим образом. Мы берем здесь рамку времени минимум 2 года, чтобы учесть последствия выборов в ключевых странах. Все нижеследующее вам не понравится, но кто-то должен это сказать. Если для вас лучше незнание, остановитесь здесь и не читайте дальше.

Входные данные (что мы знаем на данный момент):

Позиционная война не приводит к существенному изменению линии соприкосновения. По оценкам военных аналитиков, способность каждой из сторон в обороне превышает наступательную способность другой стороны. Запад на данный момент не рассматривает сценарий российского поражения как приемлемый для себя, со всеми вытекающими последствиями по количеству и качеству поставок вооружений. Путин выбрал стратегию войны на истощение, в которой авторитарная Россия имеет больше шансов, чем Украина, зависимая от демократических союзников, позиция которых может измениться после выборов (в которые Россия будет непременно вмешиваться с этой целью).

Из этого вытекают три основных сценария для Украины.

1. Продолжение войны на истощение.

Худший сценарий, и пока все движется по этой траектории. Смена власти в странах Запада приведет к уменьшению поддержки до уровня, когда Украина не сможет продолжать войну и будет вынуждена вести переговоры о мире на условиях России. Даже если политическая поддержка сохранится на нынешнем уровне, количество точек напряжения в мире будет расти, отвлекая от Украины, и способность Запада предоставлять оружие начнет исчерпываться, а переводить американскую или европейскую экономику на военные рельсы никто не будет (Украина в любом случае сама не способна обеспечить себя современным оружием, хотя должна делать все возможные шаги в этом направлении). Фактически, этот сценарий означает поражение Украины, которое не оставляет шансов на восстановление экономики (одновременно это поражение и России, но их устраивает завершение войны взаимным поражением). Во внутренней политике Украина также имеет проблемы, потому что проводить выборы во время бесконечного военного положения невозможно, а если их провести, то они консервируют нынешнюю власть худшим способом, что дает Западу основания окончательно отказаться от Украины как недемократической страны, или приводят к массовому протесту, что во время войны будет иметь крайне негативные последствия.

2. Замораживание войны.

Этот сценарий дает Западу выход из нынешней ловушки "поражение, победа и затягивание одинаково неприемлемы". В этом сценарии союзники оставляют поддержку Украины примерно на нынешнем уровне, чтобы не допустить поражения Украины и не нанести поражение России. Констатируя невозможность достичь успеха, западные союзники склоняют Украину к переговорам о замораживании конфликта, одновременно сильно давя на Путина (сегодня ему выборы не нужны, потому что ставка сделана на первый сценарий, но многие факторы могут изменить ситуацию). Инициатором переговоров станет либо Байден весной или летом 2024 года (ему надо выглядеть на выборах победителем или хотя бы миротворцем), либо уже победитель американских выборов весной 2025 года. После подписания мирного соглашения обе стороны (Украина с помощью Запада, Россия с помощью Китая) начинают интенсивно готовиться к следующей войне, которая произойдет через 5 лет (минимум 3, максимум 7). Поскольку мирное соглашение ведет к снятию военного положения, проводятся демократические выборы, на которых побеждают новые лица, олицетворяющие курс на всестороннюю модернизацию, в то время, как Зеленский ассоциируется с поражением и сходит с политической сцены (отказ от проведения демократических выборов в мирное время будет иметь для него еще худшие последствия). За время подготовки Россия имеет шансы выучить ошибки 2022 года, а Украина имеет шансы существенно модернизироваться (не только в техническом, но и в институциональном аспекте; в скобках также отмечу, что начинать стоит уже). В лучшем варианте этого сценария Украина настолько хорошо модернизируется, что Россия опасается напасть. В худшем варианте Украина готовится слабо, и второе вторжение приводит к полному поражению и установлению пророссийского режима (см. первую и вторую Чеченские войны).

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3. Победа.

Украине удается убедить союзников, что поражение России является приемлемым сценарием (и даже желательным). Помощь резко возрастает до уровня, который позволяет успешно провести весенне-летнее контрнаступление, освободить Юг и Крым, значительно сократить линию фронта, заморозить оккупированную часть Востока до лучших времен и в таком формате выйти на переговоры на украинских условиях. После подписания мира Украина вступает в НАТО и получает большие деньги на восстановление и модернизацию экономики. Победоносная Украина привлекает внимание мира в разных аспектах. Ситуация с безопасностью благоприятна для экономического роста, разблокированные моря открыты для экспорта. Зеленский легко выигрывает демократические выборы как победитель в войне. Между тем, российское поражение приводит к накоплению факторов, которые ведут к политическим изменениям, как это бывало всегда в ее истории после военных поражений. Эти изменения (в мягком формате рефедерализации или в более вероятном жестком формате деколонизации) делают невозможным следующую российскую агрессию. Сценарий "Победа" наименее вероятен, поскольку предполагает тот уровень стратегического и переговорного мастерства, которого Украина сейчас не имеет. Вместе с тем, он единственный, обеспечивающий выживание правящей политической команды, и это хорошо, что интересы общества и политической элиты совпадают.

Два заключительных замечания.

Всегда могут быть какие-то "черные лебеди" или даже "серые носороги" (событие, которое давно ждали). Например, Путин может умереть, и возможная длительность сокрытия этой информации гораздо меньше, чем нужно для определения преемника и консолидации власти. Но делать ставку на такие события бессмысленно. Трамп является эксцентричным и полностью непредсказуемым персонажем, поэтому существует ненулевая вероятность, что из-за определенных факторов он вдруг развернется в сторону максимальной поддержки Украины. Но очевидно, что делать на это ставку так же бессмысленно.

Еще раз хочу подчеркнуть: будущее не определено заранее. Лучшие сценарии возможны, только надо их воплощать, а не просто верить.

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