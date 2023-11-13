"Шахедов" больше, ракет — столько же. Как Украина подготовилась к вражеским атакам зимой

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ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ВРАГА ЗИМОЙ

Приближаются холода. А вместе с ними, и очередная попытка агрессора отбросить Украину в средневековье — без света, тепла, связи и других атрибутов цивилизации. Время познакомить читателей с моим прогнозом на эту зиму.

По оценкам ГУР, с которыми совпадают мои собственные расчеты, недоимперия накопила почти тысячу дальнобойных ракет — крылатых и баллистических. К этому можно потенциально добавить примерно три сотни зенитных ракет С-200 и С-300, которые враг может использовать в режиме "поверхность-поверхность". Но их реальная прицельная дальность — не более 100 км, соответственно, они угрожают в первую очередь прифронтовым городам и серьезно повлиять на всю нашу критическую инфраструктуру не могут.

За прошлую зиму по нашим энергостанциям была выпущена почти тысяча ракет разных типов. То есть, цифры по ракетам практически тождественны.

А вот "шахедов" у врага по крайней мере вдвое больше, чем в прошлом году. И значительная часть из них имеют улучшенные характеристики — их сложнее засечь с помощью радиолокаторов и других средств.

Кроме того, враг учится. В течение лета он пытался максимально точно установить координаты наших объектов инфраструктуры, в том числе и с помощью агентуры — об этом свидетельствует оперативная информация СБУ. Также россияне тестируют нашу ПВО, вчерашняя атака Украины ракетами и беспилотниками — из этой серии. Маршруты полетов вражеских ракет и беспилотников становятся более сложными для перехвата.

Не буду удивлен в случае изменения тактики применения: вполне возможно, что агрессор попытается атаковать комбинированными волнами несколько суток подряд — это усложнит наши возможности по ремонту разрушенных объектов.

Теперь — что мы можем противопоставить.

Наша ПВО и ПРО заметно усилились за уходящий год, Украина сейчас — одна из самых защищенных с воздуха стран. В ВСУ создано мобильное подразделение "охотников за шахедами", бойцы которого могут быстро выдвигать на перехват вражеских воздушных атак.

Но мы — не маленький Израиль, всю нашу территорию надежно прикрыть просто невозможно. До 10%, а по некоторым регионам до 30% российских ракет и беспилотников прорываться будут.

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Наши энергетики сейчас значительно лучше подготовлены к противодействию атакам. Есть схемы оперативного переключения, есть схемы "энергетических островов", с помощью союзников накоплен определенный запас запчастей. При этом следует помнить, что далеко не всю энергетику за лето-осень удалось отстроить (руководство ДТЭК говорит, что только 70%).

Проведены текущие работы на атомных энергоблоках, теперь не будет необходимости останавливать их во время холодов для регламентных мероприятий.

Энергетики вместе с местными властями стараются максимально защитить наиболее уязвимую часть энергосетей — трансформаторные подстанции, которые от попадания вспыхивают, как бенгальские свечи. Конечно, качество этих работ напрямую зависит от того, насколько компетентных и ответственных руководителей избрали громады на местах (вот для чего голосовать надо не сердцем, а умом!).

Ну, и украинская хозяйственность нам на пользу: в страну ввезено генераторов совокупной мощностью больше целого энергоблока АЭС. Это наш резервный источник энергии, но крупным объектам, например, городским водоканалам, он, увы, не поможет.

Очень надеюсь, что истребители F-16 окажутся в Украине как можно раньше. Несколько эскадрилий, которые нам обещают для начала, не существенно усилят наши наступательные возможности, а вот ПВО-ПРО — да. Потому что эти истребители способны надежно перехватывать все виды крылатых ракет, в частности, печально известную Х-22, с которой у наземных зенитчиков до сих пор проблемы. И прикрывать те районы страны, где наземной защиты не хватает.

А дальше идет фактор погоды, прогнозировать которой трудно. Если зима будет холодной, то энергосистеме придется работать с перегрузкой, и это повысит риски блэкаута.

Вместо выводов. Не следует надеяться на чудеса вроде того, что враг почему-то откажется от попыток затерроризировать украинское население. Зима будет очень тяжелая, но имеются все предпосылки пройти ее не хуже, чем предыдущую. Понятно, что полный многодневный блэкаут повлияет на военную логистику, железнодорожную, в первую очередь, но это влияние не будет критическим.

Выстоим и победим!

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