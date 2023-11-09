Не надо бояться России с ее ресурсами: Украина создает армию в 20 тысяч дронов

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Когда мне говорят, что Украина не может тягаться с россиянами, потому что у них больше ресурсов, то я категорически с этим не согласен.

Просто вы не знаете, какой гигантский скачок за последние полгода мы сделали в производстве дронов!!! Уже сейчас в Украине собирается где-то до 20 тысяч дронов (может, и больше), в основном FPV. И этот показатель демонстрирует, что это не какой-то космос и на самом деле мы можем значительно больше!

Единственный момент, что сама отрасль развивается медленнее, чем того требуют потребности войны. И медленнее, чем это делает враг. Из-за того, что те же решения принимаются медленнее и у нас нет какой-то системы развития отрасли.

Потому что, если бы, условно говоря, мы начали развивать ее хотя бы на полгода раньше и правительство более системно подошло к вопросу развития, то контрнаступление сейчас имело бы совсем другой результат…

Почему я так считаю? Давайте расскажу короткую историю. Ранее сама отрасль развивалась достаточно хаотично, потому что ее драйвили волонтеры, каждый из которых пытался удовлетворить определенные потребности военных. А дроны были лишь частью потребностей.

Где-то через год проснулось государство. Причем нужно сказать, что еще в 2015, а затем осенью прошлого года были приняты нормативно-правовые акты, которые упрощали закупку дронов. Однако производители о них не знали)))). И дело начало двигаться, когда уже в 2023 Минцифры взяли ситуацию в свои руки и начали за ручку водить производителей, чтобы помочь пройти все процедуры)). Об этом сейчас мало кто говорит, но в этом плане они молодцы.

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Главной же недоработкой государства было то, что государство не создало инструментов обучения и передачи опыта между производителями. Хотя этот просчет снова спасли волонтеры.

Затем следующий этап начался летом 2023 года, когда в обществе образовался консенсус относительно необходимости производства дронов. Общественный резонанс заставил правительство увеличить расходы, местные органы власти, наконец, тоже начали закупать дроны, волонтеры начали закупать больше дронов, чем раньше. И эти факторы стали еще одним драйвером роста отрасли.

И лично я считаю, что на примере производства дронов, даже наше слабое государство может показать результат. Поверьте, что в условиях мирного времени такой результат отрасли был бы очень крутым достижением.

Другое дело, что сейчас значительная часть государственных средств расходуется очень неэффективно. Я не имею в виду, что воруют, потому что сейчас это очень чувствительная тема и там боятся зашквариться. А лишь имею в виду, что государство могло бы тратить деньги эффективнее через структурирование и оптимизацию работы отрасли. Однако, этой работы не ведется, потому что этим никто никогда у нас не занимался… Именно поэтому вы слышите, что государство потратило 40 млрд., но деньги потрачены неэффективно.

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