"Должны платить все": в Раде рассказали, каким будет военный сбор для ФЛП

По словам главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, военный сбор в размере 1,5% минимальной зарплаты будут платить физические лица-предприниматели первой и второй группы.

Related video

В Украине частные предприниматели будут платить военный сбор с 2024 года. Однако много денег бюджет эти изменения не принесут, поэтому в Министерстве финансов должны разработать более глобальные подходы, сказал 8 марта в интервью агентству "Укринформ" глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, военный сбор в размере 1,5% минимальной зарплаты будут платить физические лица-предприниматели первой и второй группы.

"Да. Физические лица — предприниматели, плательщики единого налога первой и второй групп, пока не платят военный сбор с минимальной зарплаты. Министерство финансов считает, что такая практика в войну неприемлема. С этим действительно сложно спорить. Военный сбор должны платить все", — сказал он.

В то же время политик отметил, что для того, чтобы говорить о значительно больших суммах, поиске более существенных резервов, то такие точечные решения не сильно пополнят государственный бюджет.

"Поэтому Министерству финансов придется предложить нам какие-нибудь более глобальные подходы", — подчеркнул глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

Тем временем экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин недавно рассказал Фокусу, что правительство предлагает и другие инновации, кроме нового военного сбора для ФЛП, чтобы государственный бюджет получил дополнительные 44 миллиарда гривен доходов.

"Подготовлен законопроект, который имеет целью введение военного сбора для ФЛП, дополнительные уплаты по операциям с недвижимостью, ювелирными изделиями и тому подобное. Уже есть законопроект о нерегулярных доходах. Речь идет о доходах репетиторов, таксистов и тому подобное. Например, если вы поработали днем, а вечером сели и поехали таксовать… Вы не платите налоги с этих доходов, а вот считается, что эти доходы надо будет облагать налогом. Там много новаций, но пока это только разговоры. Еще не обсуждают ни конкретных ставок, ни условий осуществления подобных вещей. Это предложения на сегодня финансового комитета Верховной Рады", — рассказал он.

Важно

Зарплатные схемы. Как скрываются доходы граждан и почему работодатели не хотят платить налоги

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, какую сумму внешней помощи хочет получить Украина в 2024 году. По его словам, наибольшую финансовую поддержку во время войны Украине, кроме США и Евросоюза, оказывают МВФ и страны G7. Также Фокус рассказывал, с началом 2024 года Государственная налоговая служба оштрафовала предпринимателей на 200 миллионов гривен.