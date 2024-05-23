Для нужд ВСУ нужно еще 300 млрд грн: в Раде анонсировали очередное повышение налогов

По словам главы бюджетного комитета Даниила Гетманцева, финансирование военных нужд Украины происходит за счет внутренних источников, на это нельзя использовать средства западных партнеров.

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На финансирование потребностей ВСУ до конца текущего года необходимо выделить еще по крайней мере 300 млрд грн. Это предусматривает повышение как расходной, так и доходной части бюджета. Такое мнение озвучил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что финансирование украинской армии происходит за счет внутренних источников, на эти нужды нет возможности заимствовать средства западных партнеров. К тому же Гетманцев добавил, что Кабмин подсчитывает потребности, но уже известно, что они "очень большие".

"Минимум 300 млрд до конца года. Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов, в том числе НДС, ВС и акцизов", — заявил он.

В то же время Даниил Гетманцев назвал повышение налогов не "хорошим" шагом для экономики, при этом он отметил, что война в целом — "это очень плохо".

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем — жизнь", — отметил он. Также Гетманцев заверил, что контроль за расходованием средств в дальнейшем будет только усиливаться, и выразил надежду, что борьба с тенью/контрабандой будет укрепляться.

Напомним, что Министерство финансов разрабатывает проект закона о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость.

Также Фокус писал, что в Украине некоторым предпринимателям разрешили не платить налог с дохода физических лиц (НДФЛ), единый налог и единый социальный взнос.