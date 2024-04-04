"Має сенс": Пісторіус про створення фонду НАТО на 100 млрд доларів для України

Глава Міноборони Німеччини вважає, що важливо не допустити дублювання обов'язків, тому варто враховувати вже зроблені національні внески.

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Очільник німецького Міноборони Борис Пісторіус вважає, що ініціатива стосовно створення фонду НАТО для забезпечення військової допомоги Україні "варта уваги". Про це інформує Tagesschau.

Серед іншого політик зауважив, що все, що допомагає Україні, має сенс. Разом з цим, за словами Пісторіуса важливо уникнути дублювання обов'язків. Насамперед потрібно враховувати національні внески, які вже зроблені для України.

Як відомо, 2 квітня видання Financial Times повідомляло, що НАТО розробляє план п’ятирічного пакета допомоги Україні, його розмір становитиме 100 млрд доларів, який буде діяти незалежно від можливих політичних змін на Заході. З так званою пропозицією "Місія для України" висунув генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. Згідно з планом, Альянс повинен буде спільно координувати використання, як передбачається, 100 млрд доларів, які виділять країни-члени Альянсу.

Важливо

Ракети Taurus не вплинуть на результат війни, солдатів Бундесверу в Україну не направлять, — Пісторіус

Цікаво, що 100-мільярдний пакет допомоги на п'ятирічний термін розглядається як довгострокова підтримка у зв'язку із можливим поверненням в Білий дім Дональда Трампа. Ці До того ж ці кошти можуть стати відчутною підтримкою України за підсумками саміту НАТО, замість конкретних кроків щодо вступу до Альянсу.

Водночас дипломати НАТО попередили, що узгодження нового формату допомоги Києву передбачає згоду всіх 32 країн, а це може тривати місяці. Ймовірно, проти цього виступить низка країн, як-от Угорщина, які не були зацікавлені у наданні військової підтримки Україні та побоювалися стати стороною війни.

Нагадаємо, 4 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, які основні питання будуть обговорюватися на зустрічі Ради Україна-НАТО. Зокрема йдеться про наближення Києва до членства в Альянсі.

Також 3 квітня глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що Варшава підтримує ініціативу щодо створення ініціативи створення п'ятирічного військового фонду