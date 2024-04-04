"Имеет смысл": Писториус о создании фонда НАТО на 100 млрд долларов для Украины

Глава Минобороны Германии считает, что важно не допустить дублирования обязанностей, поэтому стоит учитывать уже сделанные национальные взносы.

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Глава немецкого Минобороны Борис Писториус считает, что инициатива по созданию фонда НАТО для обеспечения военной помощи Украине "достойна внимания". Об этом информирует Tagesschau.

Среди прочего политик отметил, что все, что помогает Украине, имеет смысл. Вместе с этим, по словам Писториуса важно избежать дублирования обязанностей. В первую очередь нужно учитывать национальные взносы, которые уже сделаны для Украины.

Как известно, 2 апреля издание Financial Times сообщало, что НАТО разрабатывает план пятилетнего пакета помощи Украине, его размер составит 100 млрд долларов, который будет действовать независимо от возможных политических изменений на Западе. С так называемым предложением "Миссия для Украины" выдвинул генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Согласно плану, Альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, 100 млрд долларов, которые выделят страны-члены Альянса.

Важно

Ракеты Taurus не повлияют на исход войны, солдат Бундесвера в Украину не направят, — Писториус

Интересно, что 100-миллиардный пакет помощи на пятилетний срок рассматривается как долгосрочная поддержка в связи с возможным возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Эти К тому же эти средства могут стать ощутимой поддержкой Украины по итогам саммита НАТО, вместо конкретных шагов по вступлению в Альянс.

В то же время дипломаты НАТО предупредили, что согласование нового формата помощи Киеву предусматривает согласие всех 32 стран, а это может занять месяцы. Вероятно, против этого выступит ряд стран, например Венгрия, которые не были заинтересованы в предоставлении военной поддержки Украине и опасались стать стороной войны.

Напомним, 4 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, какие основные вопросы будут обсуждаться на встрече Совета Украина-НАТО. В частности речь идет о приближении Киева к членству в Альянсе.

Также 3 апреля глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава поддерживает инициативу по созданию инициативы создания пятилетнего военного фонда