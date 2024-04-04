Столтенберг озвучил основные темы на заседании Совета Украина–НАТО с участием Кулебы

Участники мероприятия планируют обсудить способы усиления сотрудничества и перспектив членства Украины в Альянсе.

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Главной темой встречи Совета Украина–НАТО в Брюсселе 4 апреля на уровне министров иностранных дел с участием главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы станет прежде всего долгосрочная поддержка Киева. Об этом во время брифинга в штаб-квартире Альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что участники встречи Совета Украина–НАТО намерены обсудить, каким образом они могут усилить сотрудничество, а также "как можно приблизить Украину к членству в НАТО".

"Мы также обсудим, как мы это уже сделали на встрече министров вчера, как мы можем усилить и сделать постоянной нашу поддержку Украины, поскольку это имеет значение и для нашей безопасности", — подчеркнул он.

В то же время на встрече речь будет идти о "многолетнем финансовом обязательстве от союзников НАТО".

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"Мы, конечно же, приветствуем добровольные взносы, но в долгосрочной перспективе мы должны быть менее зависимы от них и больше опираться на твердые обязательства НАТО", — пояснил Столтенберг.

Стоит напомнить, что генсек Альянса заявил, что партнеры должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе через обсуждение предложения фонда на 100 млрд евро. В то же время Йенс Столтенберг подчеркнул, что обсуждения по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины продолжаются и к ним привлечена украинская сторона.

Напомним, что 4 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала идею создания фонда помощи Украине. По мнению дипломата, важно, чтобы идея Столтенберга о создании пятилетнего фонда в размере 100 млрд евро для Украины не была идентичной уже существующим инициативам.

В тот же день генсек НАТО назвал условия приглашения Киева в Альянс после завершения войны. По его словам, речь идет о гарантиях, что Россия со временем не восстановит силы и не начнет новую военную агрессию в Украине.