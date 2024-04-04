Столтенберг озвучив основні теми на засіданні Ради Україна–НАТО за участі Кулеби

Учасники заходу планують обговорити способи посилення співпраці та перспектив членства України в Альянсі.

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Головною темою зустрічі Ради Україна–НАТО в Брюсселі 4 квітня на рівні міністрів закордонних справ за участю очільника українського зовнішньополітичного відомства Дмитра Кулеби стане насамперед довгострокова підтримка Києва. Про це під час брифінгу у штаб-квартирі Альянсу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що учасники зустрічі Ради Україна–НАТО мають намір обговорити, у який спосіб вони можуть посилити співпрацю, а також "як можна наблизити Україну до членства в НАТО".

"Ми також обговоримо, як ми це вже зробили на зустрічі міністрів учора, як ми можемо посилити й зробити сталою нашу підтримку України, позаяк це має значення і для нашої безпеки", — наголосив він.

Водночас на зустрічі буде йтися про "багаторічне фінансове зобов’язання від союзників НАТО".

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"Ми, звісно ж, вітаємо добровільні внески, але в довгостроковій перспективі ми повинні бути менш залежні від них і більше спиратися на тверді зобов’язання НАТО", — пояснив Столтенберг.

Варто нагадати, що генсек Альянсу заявив, що партнери повинні забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі через обговорення пропозиції фонду на 100 млрд євро. Водночас Єнс Столтенберг наголосив, що обговорення щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і до них залучено українську сторону.

Нагадаємо, що 4 квітня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала ідею створення фонду допомоги Україні. На думку дипломата, важливо, щоб ідея Столтенберга стосовно створення п'ятирічного фонду в розмірі 100 млрд євро для України не була ідентичною до вже наявних ініціатив.

Того ж дня генсек НАТО назвав умови запрошення Києва до Альянсу після завершення війни. За його словами, йдеться про гарантії, що Росія з часом не відновить сили та не розпочне нову воєнну агресію в Україні.