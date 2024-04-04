Не треба дублювати: у Шольца відреагували на ідею створити фонд НАТО для України

Керівниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на тому, що НАТО є "центральним якорем безпеки Європи", а діяльність блоку не залежить від результатів американських виборів.

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Важливо, щоб план Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, щодо створення п'ятирічного фонду в розмірі 100 млрд євро для України не був ідентичним до інших ініціатив. Про це повідомила керівниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує BR24.

З її слів, ЄС вже має "великий резерв підтримки НАТО". Тому важливо, щоб "структури не дублювалися". З 32 країнами НАТО та 27 країнами ЄС існує багато збігів. Фактично діють різні механізми з метою фінансування, а не навчання.

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Бербок також висловилася й щодо допомоги США. Вона наголосила на тому, що європейці повинні більше сприяти своїй безпеці. З її слів, НАТО є "центральним якорем безпеки Європи" й це не залежить від результатів американських виборів.

Що відомо про військовий фонд на 100 млрд євро від НАТО

Видання The Financial Times 2 квітня оприлюднило статтю, в якій стверджується, що Альянс створює п'ятирічний план допомоги Україні вартістю 100 млрд доларів. Так представники блоку прагнуть захистити Київ від "вітрів політичних змін", яких варто очікувати протягом чотирьох років можливого президентства Дональда Трампа. Ідею запропонував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Частка США в цих 100 млрд військової допомоги, як інформує видання, буде значно нижчою, як порівняти з пакетом на 60 млрд, які наразі неузгоджені в Конгресі. Представники Альянсу доходять спільної думки щодо допомоги нашій державі, а план має бути узгоджено на той час, "коли сядуть у літак рейсом на Вашингтон".

Нагадаємо, 3 квітня Столтенберг заявив щодо зміни динаміки підтримки з боку НАТО. Міністри різних держав обговорять питання про те, як Альянс зможе взяти на себе більше відповідальності за координацію постачання військового обладнання для України та навчання солдатів.