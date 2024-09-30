Найбільший прихильник: Путін спровокував розширення Євросоюзу, — прем'єр Хорватії

За словами Андрея Пленковича, європейські столиці стали більш відкритими до розширення за останні 2 роки. Причиною цьому стала агресія Кремля щодо України.

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Повномасштабна війна в Україні, яку розпочала Російська Федерація, стала ключовим чинником для розширення Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, президент Росії Володимир Путін мимоволі став найбільшим каталізатором розширення ЄС, адже незаконно вторгся на територію чужої держави у 2022 році. Це підштовхнуло деякі країни до того, щоб стати частиною блоку.

"За останні два з половиною роки ми побачили стратегічне зрушення в тому, що європейські столиці стали більш відкритими до розширення. Я вважаю, що Володимир Путін був найбільшим прихильником розширення", — заявив Андрей Пленкович.

У червні почали переговори про членство з Україною та Молдовою, зазначив прем'єр-міністр Хорватії. Це важливий крок у процесі інтеграції, але, найімовірніше, займе роки. Перед цим також розпочалися переговори з Боснією і Герцеговиною, щоб допомогти протистояти дедалі більшому впливу Росії. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають на різних стадіях процесу вступу до ЄС.

"У найближчі п'ять років, особливо в період дії мандата нової Комісії, буде цікаво подивитися, як кожна з них домагатиметься прогресу і виконуватиме критерії. Ми завжди готові підтримати прогрес наших сусідів", — продовжив Андрей Пленкович.

Нагадаємо, 25 червня повідомлялося, що президент Володимир Зеленський привітав із початком переговорів щодо вступу України до ЄС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що відтоді Київ і Євросоюз повинні будуть дійти згоди щодо кожного розділу майбутньої угоди про вступ держави до блоку.

25 вересня повідомлялося, що США та інші члени НАТО не хочуть приєднання України до Альянсу, про що заявив президент Туреччини. Рішення про прийом Києва до Альянсу не можна розглядати поспіхом, вважає Реджеп Тайїп Ердоган. Крім того, за його словами, інші члени Північноатлантичного блоку проти нового члена в особі Києва.