Самый большой сторонник: Путин спровоцировал расширение Евросоюза, — премьер Хорватии

По словам Андрея Пленковича, европейские столицы стали более открытыми к расширению за последние 2 года. Причиной этому стала агрессия Кремля в отношении Украины.

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Полномасштабная война в Украине, которую начала Российская Федерация, стала ключевым фактором для расширения Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в интервью Bloomberg.

По его словам, президент России Владимир Путин невольно стал крупнейшим катализатором расширения ЕС, ведь незаконно вторгся на территорию чужого государства в 2022 году. Это подтолкнуло некоторые страны к тому, чтобы стать частью блока.

"За последние два с половиной года мы увидели стратегический сдвиг в том, что европейские столицы стали более открытыми к расширению. Я считаю, что Владимир Путин был самым большим сторонником расширения", — заявил Андрей Пленкович.

В июне начали переговоры о членстве с Украиной и Молдовой, отметил премьер-министр Хорватии. Это важный шаг в процессе интеграции, но, вероятнее всего, займет годы. Перед этим также начались переговоры с Боснией и Герцеговиной, чтобы помогло противостоять растущему влиянию России. Еще пять стран на Западных Балканах находятся на разных стадиях процесса вступления в ЕС.

"В ближайшие пять лет, особенно в период действия мандата новой Комиссии, будет интересно посмотреть, как каждая из них будет добиваться прогресса и выполнять критерии. Мы всегда готовы поддержать прогресс наших соседей", — продолжил Андрей Пленкович.

Напомним, 25 июня сообщалось, что президент Владимир Зеленский поздравил с началом переговоров по вступлению Украины в ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что с того момента Киев и Евросоюз должны будут прийти к согласию по каждому разделу будущего соглашения о вступлении государства в блок.

25 сентября сообщалось, что США и другие члены НАТО не хотят присоединения Украины к Альянсу, о чем заявил президент Турции. Решение о приеме Киева в Альянс нельзя рассматривать в спешке, считает Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, по его словам, другие члены Североатлантического блока против нового члена в лице Киева.