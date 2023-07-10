Україна може стати членом НАТО без ПДЧ: що це означає (відео)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може потрапити до Альянсу без плану дій щодо членства (ПДЧ). Фокус розібрався, що таке ПДЧ у НАТО.

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Україна може вступити в НАТО без ПДЧ. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції 10 липня.

Столтенберг про вступ України до НАТО

Що таке ПДЧ у НАТО

ПДЧ у НАТО — це програма дій і консультацій, допомоги та практичної підтримки, яка розробляється з урахуванням індивідуальних потреб країн, які бажають вступити. Про це йдеться на сайті Альянсу.

"Участь у ПДЧ не зумовлює будь-якого рішення Альянсу про майбутнє членство. Наразі участь бере Боснія і Герцеговина", — ідеться в матеріалі.

Повідомляється, що в ПДЧ охоплюються не тільки безпекові аспекти, а й питання політики, економіки, природних ресурсів та їх розпорядженням, а також правові особливості. За допомогою ПДЧ у НАТО забезпечується цілеспрямований і відвертий механізм зворотного зв'язку про прогрес країн-кандидатів у підготовці до вступу в Альянс.

На сайті йдеться, що країна, яка бере участь у ПДЧ, отримує технічні та політичні консультації. Також передбачаються щорічні зустрічі з представниками членів НАТО та іншими кандидатами.

"Ключовим елементом є підхід до планування оборони для претендентів, який включає в себе розробку і перегляд узгоджених цілей планування. Протягом року зустрічі та семінари з цивільними та військовими експертами НАТО в різних галузях дають змогу обговорити весь спектр питань, що стосуються членства", — йдеться в матеріалі.

Історія ПДЧ

Рішення про створення і запуск ПДЧ для країн-кандидатів було ухвалено 1999 року у Вашингтоні під час саміту країн-членів НАТО. Процес багато в чому ґрунтується на досвіді, який отримали Чехія, Угорщина і Польща під час вступу до Альянсу після закінчення холодної війни. ПДЧ вже допомогла підготувати 9 країн, які приєдналися до НАТО:

Болгарія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Румунія;

Словаччина;

Словенія;

Албанія;

Хорватія;

Чорногорія;

Республіка Північна Македонія.

Зазначається, що наразі в ПДЧ бере участь Боснія і Герцеговина. Вона отримала запрошення в НАТО ще 2010-го року.

Нагадаємо, що у Зеленського за день до саміту НАТО розповіли про фінальні очікування. Глава Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що захід має принести хороші новини для України, а ось його радник Михайло Подоляк закликав союзників зрозуміти, що жодної альтернативи членству в Альянсі і бути не може.