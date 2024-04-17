Затримка допомоги від США грає на руку Росії і дозволяє їй перемогти, — ІSW

Росіяни користуються перевагою та повільно, але стабільно просуваються на кількох ділянках фронту. З початку цього року ЗС РФ захопили понад 360 квадратних кілометрів – це територія розміром з Детройт.

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ЗС РФ вириваються з позиційної війни та починають відновлювати маневр на полі бою через затримки з наданням Україні військової допомоги США. Зараз Україна не може утримувати нинішні позиції без швидкого відновлення допомоги США. Про це йдеться у звіті за 16 квітня американського Інституту вивчення війни (ISW).

Відсутність ППО у ЗСУ призвела до того, що українські передові підрозділи постійно атакує російська авіація, а РФ користується цим для просування бронетанкових колон.

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"Росіяни користуються перевагою та повільно, але стабільно просуваються на кількох ділянках фронту. З початку цього року ЗС РФ захопили понад 360 квадратних кілометрів – це територія розміром з Детройт. Політики США повинні усвідомити реальність того, що подальше відстрочення або припинення американської військової допомоги призведе до драматичних здобутків Росії пізніше у 2024 та 2025 роках і, зрештою, до перемоги Росії", — пишуть аналітики.

Значні затримки в наданні військової допомоги зі сторони США вже призвели до нестачі ракет в Україні і перешкоджають здатності адаптуватися до російських атак. Все це змушує Україну ухвалювати складні рішення щодо розподілу систем ППО між тиловими та фронтовими підрозділами, внаслідок чого фронтові війська стають більш уразливими перед повітряними нападами.

Надати Україні системи протиповітряної оборони в масштабах, необхідних для значного підвищення можливостей української ППО, можуть лише США, роблять висновок аналітики.

В ISW вважають, що у США є 2 варіанти подальших дій — надання Україні допомоги, щоб стабілізувати лінію фронту, або дозволити ЗС РФ перемогти і просунутися до кордонів НАТО від Чорного моря до центральної Польщі.

"Американським інтересам зараз і в майбутньому буде набагато краще, якщо відновити допомогу Україні зараз, ніж дозволити Росії перемогти", — дійшли висновку аналітики.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, станом на сьогодні Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T. Він зазначив, що якби зараз була готовність країн, які мають ці системи, передати їх Україні, то це було б питання тижнів.