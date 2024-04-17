Задержка помощи от США играет на руку России и позволяет ей победить, — ІЅԜ

Россияне пользуются преимуществом и медленно, но стабильно продвигаются на нескольких участках фронта. С начала этого года ВС РФ захватили более 360 квадратных километров — это территория размером с Детройт.

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ВС РФ вырываются из позиционной войны и начинают возобновлять маневр на поле боя из-за задержек с предоставлением Украине военной помощи США. Сейчас Украина не может удерживать нынешние позиции без быстрого восстановления помощи США. Об этом говорится в отчете за 16 апреля американского Института изучения войны (ISW).

Отсутствие ПВО в ВСУ привело к тому, что украинские передовые подразделения постоянно атакует российская авиация, а РФ пользуется этим для продвижения бронетанковых колонн.

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"Россияне пользуются преимуществом и медленно, но стабильно продвигаются на нескольких участках фронта. С начала этого года ВС РФ захватили более 360 квадратных километров — это территория размером с Детройт. Политики США должны осознать реальность того, что дальнейшая отсрочка или прекращение американской военной помощи приведет к драматическим достижениям России позже в 2024 и 2025 годах и, наконец, к победе России", — пишут аналитики.

Значительные задержки в предоставлении военной помощи со стороны США уже привели к недостатку ракет в Украине и препятствуют способности адаптироваться к российским атакам. Все это заставляет Украину принимать сложные решения по распределению систем ПВО между тыловыми и фронтовыми подразделениями, в результате чего фронтовые войска становятся более уязвимыми перед воздушными нападениями.

Предоставить Украине системы противовоздушной обороны в масштабах, необходимых для значительного повышения возможностей украинской ПВО, могут лишь США, делают вывод аналитики.

В ISW считают, что у США есть 2 варианта дальнейших действий — предоставление Украине помощи, чтобы стабилизировать линию фронта, или позволить ВС РФ победить и продвинуться к границам НАТО от Черного моря до центральной Польши.

"Американским интересам сейчас и в будущем будет гораздо лучше, если возобновить помощь Украине сейчас, чем позволить России победить", — пришли к выводу аналитики.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня Украина ведет активные переговоры относительно двух батарей Patriot и одной Samp-T. Он отметил, что если бы сейчас была готовность стран, которые имеют эти системы, передать их Украине, то это был бы вопрос недель.