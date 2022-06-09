Зеленський візьме участь у мадридському саміті НАТО

За словами заступника генсека Альянсу Мірчі Джоане, засідання стане "по-справжньому перетворювальним". Також відомо, що вперше партнерами виступатимуть лідери Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії.

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Мадриді з 28 по 30 червня. Про це з посиланням на заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоане повідомила італійська газета La Repubblica у четвер, 9 червня.

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"(Зеленський) так чи інакше візьме участь у зустрічі", — цитують представника Альянсу журналісти.

Крім цього, за словами Джоане, на саміті як партнери НАТО вперше виступлять лідери таких країн, як Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Австралія.

Представник організації додав, що саміт буде "по-справжньому перетворювальним".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що Київ не відмовлявся від вступу до НАТО, незважаючи на розчарування реакцією організацією на розв'язання Росією повномасштабної війни. При цьому на початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить, що Альянс прийме країну до свого складу найближчим часом.

Тим часом, минулого місяця Туреччина заблокувала розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО у зв'язку з тим, що в цих країнах представники курдських організацій знайшли притулок. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що відповідь Росії на входження Фінляндії до складу Альянсу стане "сюрпризом" для скандинавської країни.