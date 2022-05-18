"Це буде сюрприз": Росія погрожувала Фінляндії несподіваною відповіддю за вступ до НАТО

За словами спікерки російського МЗС Марії Захарової, за розробку заходів у відповідь проти фінської держави відповідає Міністерство оборони РФ.

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Відповідь Росії на вступ Фінляндії до НАТО залежатиме від умов членства країни в організації та стане "сюрпризом" для фінської сторони. За розробку реакції РФ на дії держави-кандидата на входження до складу Північноатлантичного альянсу відповідатиме Міністерство оборони Росії. Про це на брифінгу в середу, 18 травня, заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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Спікерка МЗС РФ заявила, що забезпечення безпеки Фінляндії та Швеції "не повинно забезпечуватися за рахунок безпеки інших країн", і РФ "вживе заходів у відповідь", зміст яких визначатиметься "з урахуванням конкретних умов членства" двох країн в Альянсі, включаючи розміщення на їхній території іноземних військових баз і ударних систем озброєння.

"Буде менше слів — буде більше фактичних кроків як реакція", — запевнила Захарова.

Потім фінська журналістка уточнила в представниці МЗС РФ, які саме військово-технічні заходи Росія планує застосувати щодо Фінляндії та за яким графіком. У відповідь на це Захарова заявила: "Ну, це буде сюрприз! Це до нашого оборонного відомства. Безумовно, рішення відповідне ухвалюватиметься, враховуючи весь комплекс факторів... Насамперед (рішення) — за військовими".

Нагадаємо, 18 травня посол Швеції в Альянсі Аксель Вернхофф і його фінський колега Клаус Корхонен передали заявки на вступ до НАТО генеральному секретареві організації Єнсу Столтенбергу.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що розширення НАТО на території Швеції та Фінляндії не становить загрози для Росії.