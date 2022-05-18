"Это будет сюрприз": Россия пригрозила Финляндии неожиданным ответом за вступление в НАТО

По словам спикера российского МИДа Марии Захаровой, за разработку ответных мер против финского государства отвечает Министерство обороны РФ.

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Ответ России на вступление Финляндии в НАТО будет зависеть от условий членства страны в организации и станет "сюрпризом" для финской стороны. За разработку реакции РФ на действия государства-кандидата на вхождение в состав Североатлантического альянса будет отвечать Министерство обороны России. Об этом в ходе брифинга в среду, 18 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Спикер МИД РФ заявила, что обеспечение безопасности Финляндии и Швеции "не должно обеспечиваться за счет безопасности других стран" и РФ "предпримет ответные меры", содержание которых будет определяться "с учетом конкретных условий членства" двух стран в Альянсе, включая размещение на их территории иностранных военных баз и ударных систем вооружения.

"Будет меньше слов — будет больше фактических шагов в качестве реакции", — заверила Захарова.

Затем финская журналистка уточнила у представителя МИД РФ, какие именно военно-технические меры Россия планирует применить к Финляндии и по какому графику. В ответ на это Захарова заявила: "Ну, это будет сюрприз! Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов… В первую очередь (решение) — за военными".

Напомним, 18 мая посол Швеции в Альянсе Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен передали заявки на вступление в НАТО генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на территории Швеции и Финляндии не представляет угрозы для России.