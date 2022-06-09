Зеленский примет участие в мадридском саммите НАТО

По словам заместителя генсека Альянса Мирчи Джоанэ, заседание станет "по-настоящему преобразующим". Также известно, что впервые в качестве партнеров выступят лидеры Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии.

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Об этом со ссылкой на заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщила итальянская газета La Repubblica в четверг, 9 июня.

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"(Зеленский) так или иначе примет участие во встрече", — цитируют представителя Альянса журналисты.

Помимо этого, по словам Джоанэ, на саммите в качестве партнеров НАТО впервые выступят лидеры таких стран, как Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия.

Представитель организации добавил, что саммит будет "по-настоящему преобразующим".

Напомним, ранее вице-премьер — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Киев не отказывался от вступления в НАТО, несмотря на разочарование реакцией организацией на развязывание Россией полномасштабной войны. При этом в начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Альянс примет страну в свой состав в ближайшее время.

Тем временем в прошлом месяце Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в связи с тем, что в этих странах представители курдских организаций нашли убежище. В свою очередь Министерство иностранных дел РФ предупредило, что ответ России на вхождение Финляндии в состав Альянса станет "сюрпризом" для скандинавской страны.