Заседание "Рамштайн" в Германии отложили: новую дату пока не согласовали, — СМИ

Ожидалось, что это будет первая встреча "Рамштайн" на уровне глав государств, однако ее инициатор Джо Байден накануне отменил свой визит в Германию из-за ожидания мощного урагана "Милтон".

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Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, которое должно было состояться 12 октября, отложили, а новую дату пока определяют. Об этом сообщило "Радио свобода" со ссылкой на три источника в штаб-квартире НАТО.

Предполагалось, что президент США Джо Байден в Германии будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября, которая впервые должна была бы собраться на уровне лидеров.

Байден планировал прибыть в Германию вечером в четверг, 10 октября. В Берлине запланированы его встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. 12 октября Байден должен был поехать в землю Рейнланд-Пфальц, где на американской военно-воздушной базе в Рамштайне состоится встреча по Украине.

Там, в частности, должна была состояться и встреча президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Однако накануне стало известно, что Байден отменил визит в Германию из-за ожидания мощного урагана "Милтон", который должен накрыть южное побережье США.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США будет находиться в стране, чтобы "проконтролировать подготовку к урагану "Милтон" и реагирование на него".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский планировал, что во время 25-й встречи в формате "Рамштайн" (12 октября) Украина предоставит план победы всем партнерам.

На момент публикации материала в Офисе президента не комментировали информацию о возможной отмене ближайшего заседания в формате "Рамштайн".

Напомним, 26 сентября Байден анонсировал в Германии встречу "Рамштайн", которая пройдет на уровне лидеров.

Фокус также писал, с какой целью президент США собирает Шольца, Макрона и других союзников Украины.