Немцам нужно объяснить, что помогать Украине — это правильно, — Шольц

По словам канцлера Германии, его государство является самой большой сторонницей Украины в Европе, но немецкие крылатые ракеты поставляться ВСУ все равно не будут.

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В Германии дискуссии о военной поддержке Украины обычно велись относительно того, почему бы не поставлять больше и быстрее оружие украинцам, но почти никогда не поднимался вопрос, почему вообще важно поддерживать Украину. Об этом в интервью Schweriner Volkszeitung заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Как федерального канцлера меня спрашивали только о том, почему бы мне не поставлять еще больше оружия Украине еще быстрее. Вопрос о том, правильно ли это вообще, с другой стороны, почти никогда не ставился. И, как следствие, было слишком мало объяснений, почему важно поддерживать Украину и одновременно сохранять хладнокровие — другими словами, не делать всего того, чего некоторые громко требуют", — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, и вторым, после США, — в мире.

По словам канцлера, как на Востоке, так и на Западе Германии граждане интересуются тем, а действительно ли такой уровень поддержки является правильным.

"Тот факт, что этот вопрос долгое время не ставился в интервью и почти не звучал в газетах, на телевидении и радио, теперь дает о себе знать. Как следствие, дебаты приобрели негативный характер: в опубликованной дискуссии отсутствовала точка зрения, которая уже давно играет определенную роль в публичных дебатах. Иначе, вероятно, удалось бы убедить больше граждан в том, что помогать — это правильно", — отметил Шольц.

Он также в очередной раз повторил, что Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты, но подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "не должен рассчитывать на то, что наша поддержка уменьшится".

Напомним, в начале октября немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц якобы собирался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

18 сентября Шольц заявил, что для достижения мира в Украине нужно рассмотреть все возможные пути, хотя в настоящее время Россия не проявляет готовности или желания уменьшить уровень агрессии.