Пауза или точка: возобновит ли Трамп военно-финансовую поддержку Украины

Вскоре после инаугурации Дональд Трамп подписал указ об остановке на 90 дней программ помощи США другим странам. Означает ли это, что в течение очерченного периода Киев останется без помощи Вашингтона, который является ключевым финансовым донором в войне с РФ, выяснял Фокус.

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Еще в разгар предвыборной кампании старый-новый президент США Дональд Трамп обещал стать "диктатором на один день", чтобы сразу изменить политику государства. Судя по всему, он выполнил это обещание, ведь только присягнув, отменил сразу 78 поручений Джо Байдена и подписал десятки собственных указов. Среди них — меры в сфере иммиграции, помилование своих сторонников, осужденных за штурм Капитолия, отмена цензуры, выход из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также среди первых документов, завизированных 47 президентом США — указ об остановке на 90 дней программ помощи Соединенных Штатов другим государствам. За этот период планируется проверить, соответствует ли выделение этой помощи политическим целям новой администрации, уточняет Reuters.

В документе, среди прочего, отмечается, что "индустрия иностранной помощи и бюрократии не отвечает американским интересам и во многих случаях противоречит американским ценностям". Также выделение средств якобы "служит дестабилизации мира путем продвижения в зарубежных странах идей, которые противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними".

"Никакая дальнейшая иностранная помощь Соединенных Штатов не будет предоставляться, если она не полностью соответствует внешней политике президента Соединенных Штатов", — подчеркнул Трамп. Весьма показательно, что первые девять президентских указов он подписал, выступая перед сторонниками на стадионе Capital One в Вашингтоне. Поставив автограф на документах, 78-летний республиканец бросил в толпу несколько ручек, которыми он собственно визировал дебютные указы.

Какой вес и роль в вопросе помощи Украине имеет новый госсекретарь США

Как отмечает агентство AP, иностранная помощь от США обычно составляет около 1% американского госбюджета, за исключением отдельных случаев, в частности, предоставления оружия Украине. Недавно в Госдепе США заявили, что с начала полномасштабной войны с РФ Киеву было выделено около $66 млрд. Среди других крупных получателей помощи США — Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд), Иордания ($1,7 млрд)).

Следует заметить, что подписанный Трампом указ оставляет за новоиспеченным госсекретарем США Марком Рубио или назначенным им лицом право принимать решения о помощи другим государствам после соответствующих тематических консультаций с Административно-бюджетным управлением. Кстати, на днях г-н Рубио заявил членам Сенатского комитета по иностранным делам буквально следующее: "Каждый доллар, который мы тратим, каждая программа, которую мы финансируем, и каждая политика, которую мы проводим, должны быть оправданы ответом на три простых вопроса: "Делает ли это Америку более безопасной? Делает ли это Америку сильнее? Делает ли это Америку более процветающей?".

Эксперт: "Для Украины чрезвычайно важно вести предметно-разъяснительный диалог с госсекретарем Рубио" Фото: Из открытых источников

Уже после назначения на должность госсекретаря США 53-летний Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной возможно только при условии, если обе стороны будут готовы к компромиссам. отдельно он отметил, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но добавил, что этот процесс будет сложным. Важно также заметить, что Марк Рубио четко назвал Россию агрессором в этой войне, настаивая на необходимости завершения войны.

Каким образом убедить Трампа в дальнейшем поддерживать Украину

Под занавес своей каденции, отмечает в разговоре с Фокусом эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, Джо Байден выделил как можно больше помощи Украине, и этими пакетами потребности Киева минимум на полгода будут удовлетворены.

"То есть, очевидно, что Байден понимал необратимость принятия Трампом решения о "заморозке" помощи и, как говорится, стелил соломку, предоставляя необходимые ресурсы, чтобы хотя бы 6 месяцев Украина прошла без новой помощи от США. Ну, а то, что уже выделено — это утвержденные решения и их вряд ли будут пересматривать, поэтому определенная подушка безопасности у нас есть. Впрочем, полгода пройдут очень быстро, поэтому для Украины чрезвычайно важно вести предметно-разъяснительный диалог с госсекретарем Рубио и другими представителями администрации Трампа, которые будут заниматься вопросами финансового характера", — отмечает аналитик.

Эксперт: "Сейчас для Украины крайне важно объяснить команде Трампа, что помощь США — это выгода для тех же Соединенных Штатов" Фото: пресс-служба президента

По его убеждению, сейчас для Украины крайне важно объяснить команде Трампа, что помощь США — это выгода для тех же Соединенных Штатов, прежде всего: "Как справедливо отмечал нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц, 90% помощи США Украине по факту остается в Соединенных Штатах Америки. То есть, эти деньги не исчезают в Украине, а предоставляются американским компаниям, которые предоставляют Киеву уже результат своей работы. То есть, деньги — самое главное для экономики США, находятся в США. Собственно, поэтому ключевая задача Киева — объяснить, что, поддерживая Украину, США выигрывают экономически, достигая при этом параллельно геополитических успехов".

Акцентировав на том, что противостояние на геополитической арене остается актуальным кейсом, Иван Ус констатировал: "Не следует забывать о том, что Россия является членом БРИКС, а Трамп ранее заявлял, мол, попытки БРИКСа создать единую валюту будут означать введение пошлин для всех стран-участниц этой структуры. Поэтому интересно, какой будет политика США в отношении БРИКСа, останется ли там Индия, министр иностранных дел которой, к слову, был на инаугурации Трампа. Но главное, чтобы команда Трампа четко осознала, что Россия не только находится по другую сторону баррикад, она никогда не будет союзником США, потому что слишком зависима от Китая".

По мнению эксперта, любое ослабление политики в отношении РФ будет негативно влиять на США, и Украине чрезвычайно важно вовремя разложить по полочкам все эти моменты команде Трампа.

Что может стать залогом поддержки Украины со стороны Трампа

В том, что в течение срока 90 дней, на которые президент Трамп заморозил внешнюю помощь США в отношении Украины, будут действовать ранее утвержденные Конгрессом программы, убежден политолог Олег Лесной.

В разговоре с Фокусом эксперт заметил: "Эти программы или еще работают, или средства на них уже потрачены. Новая администрация США помощи еще никому не предоставляла, проводя вместо этого ревизию предшественников — это то, что обещал Трамп во время предвыборной кампании. Но как бы там ни было, по моему мнению, та помощь, которую уже выделил Байден, дает нам определенный временной люфт. Отмечу, что мы не впервые оказываемся в подобной ситуации — в прошлый раз вопрос поддержки Украины "завис" в Конгрессе более чем на полгода, поэтому к таким паузам мы готовы".

Дональд Трамп демонстрирует письмо от экс-президента Джо Байдена в Белом доме 20 января 2025 года. Фото: Getty Images

По мнению эксперта, в период, пока вопрос предоставления США помощи будет фактически заморожен, официальному Киеву необходимо"продолжать демонстрировать максимальную открытость к американской стороне".

"Если они хотят считать у себя, отвечала ли выделенная Украине помощь национальным интересам Соединенных Штатов или не отвечала, пусть считают. Украина, насколько мне известно, в смысле контроля средств всегда шла на встречу, особенно в вопросах, касающихся военной составляющей. К нам постоянно приезжали комиссии и все тщательно проверяли. Поэтому мы здесь и в дальнейшем должны демонстрировать прозрачность и прогнозируемость", — отмечает политолог. Он отмечает: сформированные Киевом в дальнейшем запросы должны соответствовать логике нынешней администрации США, то есть должно быть четкое толкование того, почему поддержка Украины выгодна, прежде всего, Америке.

Подчеркнув, что в среде республиканцев "очень обильно" представлено лобби производителей оружия, Олег Лесной резюмировал, что закрывать это выгодное во всех смыслах США направление Белый дом не станет. Что же касается социально-бюджетной поддержки Украины, то здесь, говорит эксперт, первую скрипку будет играть эмоциональная составляющая. Подчеркнув, что "эмоция — это второе имя Трампа", политолог подытожил, что Киеву необходимо удачно зайти в эмоциональную нишу президента США и тогда Украина всегда будет получать и благосклонность, и поддержку официального Вашингтона.