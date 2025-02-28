Соглашение с США о полезных ископаемых не включает никаких гарантий безопасности для Украины. Зачем нужна эта сделка и какие гарантии и когда может получить Украина, Фокус спросил у политолога Владимира Фесенко.

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В тексте соглашения с США о полезных ископаемых есть одно упоминание о вопросах безопасности, а именно — "Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира". Однако это не является гарантиями безопасности, говорит политолог Владимир Фесенко.

"Эта фраза в соглашении означает, что мы будем и дальше вести переговоры о безопасности при подписании будущих соглашений. Возможно, будет речь о том, чтобы было подписано отдельное соглашение или отдельный договор о гарантиях безопасности. Но удастся ли договориться? Я пока большой скептик", — сказал Владимир Фесенко в разговоре с корреспондентом Фокуса. По его словам, сейчас принципиально меняется внешняя политика США при Трампе.

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"Никакой бесплатной помощи уже не будет. НАТО тоже не будет. И Трамп еще хочет, чтобы мы компенсировали то, что получили ранее бесплатно", — отметил политолог. И добавил: сейчас украинское общество строит заоблачные конструкции о гарантиях безопасности.

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"Ни со стороны США, ни со стороны ни одной другой страны, подчеркиваю, со стороны ни одной другой страны, включая и в первую очередь с США, мы таких гарантий не получим. Ни ядерного зонтика, как в рамках НАТО для Европы, ни готовности воевать за нас, хотя готовности воевать за нас не было и при Байдене. Причина очень простая. Речь идет о войне с Россией, а это риск ядерной войны. Поэтому, если у каких-то экспертов есть такие утопические мысли, значит, они живут в каком-то утопическом мире. Мой прогноз: таких гарантий безопасности не будет. Не будет их и не надо даже мечтать об этом", — отметил Владимир Фесенко.

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По его мнению, главная гарантия безопасности для Украины — это сохранить мощную армию и иметь такие вооружения, которые бы сдерживали российскую агрессию. "Это одна гарантия безопасности, вторая гарантия безопасности — партнерские отношения, развитие, укрепление оборонных связей, связей в сфере безопасности с рядом наших партнеров, кто будет готов сотрудничать с нами. Мы подписали более двадцати соглашений по безопасности. Это не гарантия безопасности в таком вот широком смысле, но если эти соглашения будут работать, если мы будем получать оружие, будет совместная работа в оборонной промышленности, то это тоже относительная гарантия безопасности, не абсолютная, а относительная", — пояснил политолог.

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Комментируя соглашение с США о развитии добычи полезных ископаемых, эксперт подчеркнул: главное для Украины сейчас — снять напряжение в отношениях с США.

"Важно снять напряжение, сохранить возможность покупать американское оружие, не портить отношения с США. А дальше постепенно, шаг за шагом, уменьшать свою зависимость от США по отдельным видам оружия", — считает эксперт.

Ранее Фокус писал, что Украина готовится финализировать и подписать с США текст рамочного соглашения по развитию месторождений полезных ископаемых и инфраструктурных проектов на территории страны.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп верит и надеется на скорое достижение мира. При этом он уверен, что ему не придется применять 5 статью договора о НАТО для защиты союзников.