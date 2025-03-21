Капитуляция под маской перемирия: почему война в Украине не закончится на условиях России

В ближайшие дни в Саудовской Аравии состоится очередная встреча, которая может повлиять на будущее Украины. Но некоторые эксперты опасаются что соглашение, которое предлагают Киеву, может обернуться капитуляцией для страны. Фокус выяснил, есть ли риски у будущих договоренностей.

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В контексте будущих договоренностей о прекращении ударов по энергетике на 30 дней, в недавнем интервью в программе "Тема с Мосейчук" политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко выразил обеспокоенность относительно возможного навязывания Украине соглашения, которое он охарактеризовал как фактическую капитуляцию.

Романенко подчеркнул, что в условиях такого соглашения, которое предлагают США, а Россия при этом ставит определенные условия, Украина должна искать возможности для сохранения и усиления своей субъектности, особенно в сферах оборонно-промышленного комплекса, армии и энергетики. Он отметил, что даже в условиях ограничений на производство ракет или другого вооружения внутри страны, Украина должна находить пути для развития этих технологий за рубежом, например, в Польше или Германии.

Напомним, встреча украинской и американской делегации по прекращению ударов по энергообъектам на 30 дней состоится в Саудовской Аравии 24 марта.

Фокус выяснял, могут ли предложенные соглашения стать капитуляцией Украины.

Красные линии Украины и информационная война России

По словам политолога Игоря Рейтеровича, ситуация, с одной стороны, простая, а с другой — сложная.

"Украина имеет четкие красные линии, которые нельзя пересекать. Они касаются развития оборонно-промышленного комплекса, численности ВСУ, национальной безопасности, внутренней политики, в частности партийных, языковых и религиозных вопросов. Эти вопросы не могут быть предметом переговоров с партнерами.

Большинство наших красных линий уже озвучены — часть публично, часть нет. Европейцы их, в общем, принимают. С Трампом ситуация сложнее, но даже в США признают, что Украину нельзя принуждать к уступкам, которые бы подрывали их собственную позицию. Поэтому важно четко объяснять партнерам, что мы готовы к переговорам, готовы к компромиссам, но разумным. Например, сам факт того, что Украина не возвращает все территории исключительно военным путем, уже является компромиссом. Это надо использовать в информационной политике, чтобы уменьшить пространство для манипуляций России", — говорит Фокусу Рейтерович.

Политолог считает, что официальному Киеву стоит не просто отказываться от предлагаемых условий прекращения огня, а объяснять последствия, показывать партнерам их ответственность. Если аргументировать позицию твердо, Запад вынужден будет ее учитывать.

"Также важно эффективнее действовать в информационной сфере. Россия сразу использует любую ситуацию в своих интересах, как, например, с атакой на газовую станцию "Суджа". Украинская сторона должна оперативно реагировать, а не отдавать инициативу. В первые годы войны нам удавалось опережать Россию в информационном поле, но впоследствии мы потеряли этот темп. Это надо исправлять", — считает политолог.

Он убежден, что сейчас важно доносить до американцев, что настоящий вызов для Трампа — это атака на Одессу, а не какие-то инциденты на газовых объектах. Россияне хотят использовать информационный хаос, но если Украина будет действовать быстро и грамотно, у них это не получится.

"Другого выбора у нас нет — либо мы будем вести игру, либо Россия продолжит манипулировать ситуацией", — считает Рейтерович.

Что такое капитуляция? Почему Украина не согласится на условия Путина

Политолог Владимир Фесенко в свою очередь спрашивает, а что вообще имеется в виду под "капитуляцией" в контексте договоренностей о прекращении огня?

"Если вы говорите, что нам будут навязывать соглашение о капитуляции, то объясните, что именно вы считаете капитуляцией? Если посмотреть на нынешние обсуждения, то кажется, что капитуляция — это согласие Украины на условия, выдвинутые Путиным. Речь идет о прекращении мобилизации, остановке поставок оружия и тому подобное. Однако такого сценария не будет. Договоренности о прекращении огня, где все требования России будут выполнены, не произойдет — это мой прогноз", — говорит Фокусу Фесенко.

Однако, по мнению политолога, возможны другие варианты. Например, Украина и Россия могут договориться, что на время прекращения огня обе стороны останавливают мобилизационные мероприятия и рекрутинг. Но возникает вопрос: как это контролировать?

"Важно понимать, что Украина не пойдет ни на какие односторонние уступки. Я категорически не согласен с паническими заявлениями о "неизбежной капитуляции". Украинская сторона не подпишет соглашение, в котором будут только ее уступки. Компромиссы возможны, но они должны быть взаимными. Например, возможна ли договоренность о сокращении вооруженных сил? Да, но только с обеих сторон", — продолжает эксперт.

Фесенко уверен, что значительная часть украинского общества после прекращения огня начнет настаивать на демобилизации. Уже сейчас во время войны многие люди, в том числе и Юрий Романенко, говорят о необходимости демобилизации.

Но политолог считает, что это неправильно. Если проводить демобилизацию во время войны, это прямая дорога к поражению. Демобилизация во время активных боевых действий — это фактическая капитуляция.

Напомним, телефонный разговор между Трампом и Путиным вызвал ряд обсуждений относительно возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Фокус разбирал, насколько реалистичны такие договоренности, кому они выгодны и стоит ли Украине доверять этим инициативам.

Также, Фокус рассказывал как атака на газоизмерительную станцию "Суджа" стала еще одним звеном информационной войны.