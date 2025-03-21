Капітуляція під маскою перемир'я: чому війна в Україні не закінчиться на умовах Росії

У найближчі дні в Саудівській Аравії відбудеться чергова зустріч, яка може вплинути на майбутнє України. Але деякі експерти побоюються що угоду, яку пропонують Києву, може обернутися капітуляцією для країни. Фокус з'ясував, чи є ризики у майбутніх домовленостях.

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У контексті майбутніх домовленостей про припинення ударів по енергетиці на 30 днів, у нещодавньому інтерв'ю в програмі "Тема з Мосейчук" політолог та співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко висловив занепокоєння щодо можливого нав'язування Україні угоди, яку він охарактеризував як фактичну капітуляцію.

Романенко підкреслив, що в умовах такої угоди, яку пропонують США а Росія при цьому ставить певні умови, Україна повинна шукати можливості для збереження та посилення своєї суб'єктності, особливо в сферах оборонно-промислового комплексу, армії та енергетики. Він зазначив, що навіть за умов обмежень на виробництво ракет чи іншого озброєння всередині країни, Україна повинна знаходити шляхи для розвитку цих технологій за кордоном, наприклад, у Польщі чи Німеччині.​

Нагадаємо, зустріч української та американської делегації щодо припинення ударів по енергооб'єктах на 30 днів відбудеться в Саудівській Аравії 24 березня.

Фокус з'ясовував, чи можуть запропоновані угоди стати капітуляцією України.

Червоні лінії України і інформаційна війна Росії

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, ситуація, з одного боку, проста, а з іншого – складна.

"Україна має чіткі червоні лінії, які не можна перетинати. Вони стосуються розвитку оборонно-промислового комплексу, чисельності ЗСУ, національної безпеки, внутрішньої політики, зокрема партійних, мовних та релігійних питань. Ці питання не можуть бути предметом переговорів із партнерами.

Більшість наших червоних ліній вже озвучені – частина публічно, частина ні. Європейці їх, загалом, приймають. З Трампом ситуація складніша, але навіть у США визнають, що Україну не можна змушувати до поступок, які б підривали їхню власну позицію. Тому важливо чітко пояснювати партнерам, що ми готові до переговорів, готові до компромісів, але розумних. Наприклад, сам факт того, що Україна не повертає всі території виключно військовим шляхом, уже є компромісом. Це треба використовувати в інформаційній політиці, щоб зменшити простір для маніпуляцій Росії", — говорить Фокусу Рейтерович.

Політолог вважає, що офіційному Києву варто не просто відмовлятися від пропонованих умов припинення вогню, а пояснювати наслідки, показувати партнерам їхню відповідальність. Якщо аргументувати позицію твердо, Захід змушений буде її враховувати.

"Також важливо ефективніше діяти в інформаційній сфері. Росія одразу використовує будь-яку ситуацію у своїх інтересах, як, наприклад, із атакою на газову станцію "Суджа". Українська сторона має оперативно реагувати, а не віддавати ініціативу. У перші роки війни нам вдавалося випереджати Росію в інформаційному полі, але згодом ми втратили цей темп. Це треба виправляти", — вважає політолог.

Він переконаний, що зараз важливо доносити до американців, що справжній виклик для Трампа – це атака на Одесу, а не якісь інциденти на газових об’єктах. Росіяни хочуть використати інформаційний хаос, але якщо Україна діятимемо швидко і грамотно, у них це не вийде.

"Іншого вибору в нас немає – або ми будемо вести гру, або Росія продовжить маніпулювати ситуацією", — вважає Рейтерович.

Що таке капітуляція? Чому Україна не погодиться на умови Путіна

Політолог Володимир Фесенко у свою чергу запитує, а що взагалі мається на увазі під "капітуляцією" у контексті домовленостей про припинення вогню?

"Якщо ви кажете, що нам нав’язуватимуть угоду про капітуляцію, то поясніть, що саме ви вважаєте капітуляцією? Якщо подивитися на нинішні обговорення, то здається, що капітуляція – це погодження України на умови, висунуті Путіним. Йдеться про припинення мобілізації, зупинку постачання зброї тощо. Проте такого сценарію не буде. Домовленості про припинення вогню, де всі вимоги Росії будуть виконані, не відбудеться – це мій прогноз", — каже Фокусу Фесенко.

Проте, на думку політолога, можливі інші варіанти. Наприклад, Україна та Росія можуть домовитися, що на час припинення вогню обидві сторони зупиняють мобілізаційні заходи та рекрутинг. Але виникає питання: як це контролювати?

"Важливо розуміти, що Україна не піде на жодні односторонні поступки. Я категорично не згоден із панічними заявами про "неминучу капітуляцію". Українська сторона не підпише угоду, в якій будуть лише її поступки. Компроміси можливі, але вони мають бути взаємними. Наприклад, чи можлива домовленість про скорочення збройних сил? Так, але тільки з обох боків", — продовжує експерт.

Фесенко впевнений, що значна частина українського суспільства після припинення вогню почне наполягати на демобілізації. Вже зараз під час війни багато людей, зокрема й Юрій Романенко, говорять про необхідність демобілізації.

Але політолог вважає, що це неправильно. Якщо проводити демобілізацію під час війни, це пряма дорога до поразки. Демобілізація під час активних бойових дій – це фактична капітуляція.

Нагадаємо, телефонна розмова між Трампом і Путіним викликала низку обговорень щодо можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Фокус розбирав, наскільки реалістичними є такі домовленості, кому вони вигідні та чи варто Україні довіряти цим ініціативам.

Також, Фокус розповідав як атака на газовимірювальну станцію "Суджа" сталася ще одною ланкою інформаційної війни.