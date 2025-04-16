Дипломатическая драма: Politico рассказало, как Трамп шокировал Европу, а европейцы мирили Киев и Вашингтон

После неудобного инцидента в Белом доме 28 февраля, когда произошла перепалка между президентами Зеленским и Трампом, ведущие дипломаты Франции, Германии и Великобритании взялись за посредничество, чтобы примирить стороны.

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Об этом сообщило издание Politico.

Напомним, во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля, на совместной пресс-конференции произошла публичная перепалка между украинским президентом, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Этот дипломатический инцидент имел последствия — США временно заморозили военную помощь и приостановили обмен разведывательными данными с Украиной.

Несмотря на это Зеленский выразил готовность как можно быстрее возобновить диалог. По словам спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, украинский лидер даже направил письмо лично Трампу с предложениями для налаживания контакта.

Уже в конце марта руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинско-американские отношения стабилизировались и "вернулись в нормальное русло".

Сейчас издание Politico рассказало, что происходило за кулисами дипломатической драмы.

Накануне визита Владимира Зеленского в США между Киевом и Вашингтоном была достигнута договоренность по тексту двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере критически важных полезных ископаемых. Команда украинского президента отнеслась достаточно оптимистично к его предстоящей поездке. Соглашение планировали подписать в Вашингтоне, а затем представить партнерам в Лондоне.

Ожидалось, что соглашение будет включать не только экономические пункты, но и положения о гарантиях безопасности. Однако именно этот вопрос стал краеугольным между сторонами. После примерно 40 минут относительно спокойного разговора в Овальном кабинете между Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, обсуждение обострилось.

Один из французских дипломатов, комментируя инцидент, отметил: "Это стало символом того, что в политике уже нет ничего святого". Скандал мгновенно получил огласку даже в Европе. Британские чиновники начали получать тревожные сообщения с описанием ситуации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь в Португалии, узнал о ситуации во время телеэфира. После интервью он сразу вылетел в Париж и связался с Зеленским прямо из самолета. В то же время немецкий политик Фридрих Мерц, получив видео скандальной встречи, сразу опубликовал заявление в поддержку украинского лидера, а впоследствии инициировал создание оборонного фонда на 500 миллиардов евро.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лемми вернулся из Вашингтона с положительным впечатлением от переговоров с сенатором Марко Рубио. Но новости из Белого дома его шокировали. Премьер-министр Кир Стармер публично не комментировал ситуацию, но после скандала провел разговоры и с Трампом, и с Зеленским.

На следующий день президент Украины прибыл в Лондон, где его тепло встретил Стармер. На саммите, который проходил в британской столице, премьер использовал момент, чтобы сплотить европейских лидеров вокруг общего мирного плана, который вместе с Макроном должны были представить Трампу.

После саммита Зеленский встретился с королем Карлом III — дипломатический жест, который должен был повлиять на американскую сторону — ведь Трамп по-особенному относится к британской монархии и его собственный визит к королю еще находился на этапе планирования.

Реакция Трампа не заставила себя ждать: он был разъярен не только из-за визита Зеленского к королю, но и из-за европейского "теплого" отношения к Зеленскому.

В воскресенье вечером Зеленский дал интервью, в котором заявил, что путь к мирному соглашению еще "чрезвычайно далек". Такой комментарий не понравился американцам и команде Трампа.

Президент США принял решение о приостановлении военной помощи Украине.

Тогда же к работе подключились дипломаты из Парижа, Лондона и Берлина, которые пытались уладить конфликт. Стармер продолжал координировать диалог между двумя сторонами, а французские представители работали над проектом письма-примирения от Зеленского к Трампу.

Несмотря на согласованное 30-дневное прекращение огня — россияне не выполняли своих обязательств, а сам Трамп переключился на другую тему — повышение пошлин.

Однако скандал в Белом доме оставил осадок. Саммит, который должен был стать прорывом, превратился в провал. В присутствии Трампа и Вэнса Зеленского обвинили в "недостаточной благодарности", в отсутствии "сильных карт" и в том, что он "играет с Третьей мировой".

На это украинский президент ответил, что не играет в игры, а пытается остановить войну. Позже Трамп признал: его жесткая линия поведения была элементом давления, чтобы Украина согласилась на прекращение огня.

"Мы хотим остановить боевые действия, а дальше — заключить мир. Украинцы начинают действовать правильно", — отметил он.

Впрочем, даже при активном привлечении европейских посредников, отношения между Киевом и Вашингтоном до сих пор остаются напряженными.

Напомним, что во время перелета из Вашингтона в Майами 3 апреля президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что видит существенный прогресс в мирном процессе между Украиной и Россией. По его словам, как Владимир Зеленский, так и Владимир Путин настроены на достижение договоренностей.

Также президент Украины Владимир Зеленский, комментируя высказывания спецпредставителя Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа, подчеркнул, что заявление относительно пяти украинских регионов и упоминание о пятой статье НАТО не входят в полномочия этого американского чиновника.