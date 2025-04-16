Дипломатична драма: Politico розповіло, як Трамп шокував Європу, а європейці мирили Київ і Вашингтон

Після незручного інциденту в Білому домі 28 лютого, коли відбулася перепалка між президентами Зеленським та Трампом, провідні дипломати Франції, Німеччини та Великої Британії взялися за посередництво, аби примирити сторони.

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Про це повідомило видання Politico.

Нагадаємо, під час візиту Зеленського до Вашингтона 28 лютого, на спільній пресконференції сталася публічна перепалка між українським президентом, Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Цей дипломатичний інцидент мав наслідки — США тимчасово заморозили військову допомогу та призупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Попри це Зеленський висловив готовність якнайшвидше відновити діалог. За словами спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, український лідер навіть надіслав листа особисто Трампу з пропозиціями для налагодження контакту.

Уже наприкінці березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українсько-американські відносини стабілізувалися та "повернулися в нормальне русло".

Нині видання Politico розповіло, що відбувалося за кулісами дипломатичної драми.

Напередодні візиту Володимира Зеленського до США між Києвом і Вашингтоном було досягнуто домовленості щодо тексту двосторонньої угоди про співпрацю у сфері критично важливих корисних копалин. Команда українського президента поставилась досить оптимістично до його майбутньої поїздки. Угоду планували підписати у Вашингтоні, а потім презентувати партнерам у Лондоні.

Очікувалося, що угода включатиме не лише економічні пункти, але й положення про гарантії безпеки. Проте саме це питання стало наріжним між сторонами. Після приблизно 40 хвилин відносно спокійної розмови в Овальному кабінеті між Зеленським, Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, обговорення загострилось.

Один із французьких дипломатів, коментуючи інцидент, зазначив: "Це стало символом того, що в політиці вже немає нічого святого". Скандал миттєво набув розголосу навіть у Європі. Британські чиновники почали отримувати тривожні повідомлення з описом ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон, перебуваючи у Португалії, дізнався про ситуацію під час телеефіру. Після інтерв’ю він одразу вилетів до Парижа і зв’язався із Зеленським прямо з літака. Водночас німецький політик Фрідріх Мерц, отримавши відео скандальної зустрічі, одразу опублікував заяву на підтримку українського лідера, а згодом ініціював створення оборонного фонду на 500 мільярдів євро.

Британський міністр закордонних справ Девід Леммі повернувся з Вашингтона з позитивним враженням від перемовин із сенатором Марко Рубіо. Та новини з Білого дому його шокували. Прем’єр-міністр Кір Стармер публічно не коментував ситуацію, але після скандалу провів розмови і з Трампом, і з Зеленським.

Наступного дня президент України прибув до Лондона, де його тепло зустрів Стармер. На саміті, що відбувався у британській столиці, прем’єр використав момент, щоб згуртувати європейських лідерів навколо спільного мирного плану, який разом із Макроном мали презентувати Трампу.

Після саміту Зеленський зустрівся з королем Карлом III — дипломатичний жест, що мав вплинути на американську сторону — адже Трамп по-особливому ставиться до британської монархії і його власний візит до короля ще перебував на етапі планування.

Реакція Трампа не забарилася: він був розлючений не лише через візит Зеленського до короля, але й через європейське "тепле" ставлення до Зеленського.

У неділю ввечері Зеленський дав інтерв’ю, в якому заявив, що шлях до мирної угоди ще "надзвичайно далекий". Такий коментар не сподобався американцям і команді Трампа.

Президент США ухвалив рішення про призупинення військової допомоги Україні.

Тоді ж до роботи підключилися дипломати з Парижа, Лондона та Берліна, які намагалися залагодити конфлікт. Стармер продовжував координувати діалог між двома сторонами, а французькі представники працювали над проектом листа-примирення від Зеленського до Трампа.

Попри погоджене 30-денне припинення вогню – росіяни не виконували своїх зобов’язань, а сам Трамп перекинувся на іншу тему — підвищення мит.

Однак скандал у Білому домі залишив осад. Саміт, який мав стати проривом, перетворився на провал. У присутності Трампа та Венса Зеленського звинуватили в "недостатній вдячності", у відсутності "сильних карт" і в тому, що він "грає з Третьою світовою".

На це український президент відповів, що не грає в ігри, а намагається зупинити війну. Пізніше Трамп визнав: його жорстка лінія поведінки була елементом тиску, аби Україна погодилася на припинення вогню.

"Ми хочемо зупинити бойові дії, а далі — укласти мир. Українці починають діяти правильно", — зазначив він.

Втім, навіть за активного залучення європейських посередників, відносини між Києвом і Вашингтоном й досі залишаються напруженими.

Нагадаємо, що під час перельоту з Вашингтона до Маямі 3 квітня президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що бачить суттєвий прогрес у мирному процесі між Україною та Росією. За його словами, як Володимир Зеленський, так і Володимир Путін налаштовані на досягнення домовленостей.

Також президент України Володимир Зеленський, коментуючи висловлювання спецпредставника Білого дому з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, наголосив, що заява щодо п’яти українських регіонів і згадка про п’яту статтю НАТО не входять до повноважень цього американського чиновника.