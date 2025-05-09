"Сложные нюансы": Россия сразу поддержала 30-дневное перемирие в Украине, — Песков

Россия сразу поддержала идею введения 30-дневного прекращения огня в Украине. Кремль требует учесть все нюансы.

Related video

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин поддержал тему 30-дневного перемирия, как только ее подняли в администрации президента США Дональда Трампа.

"Но с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом", — заметил Песков

Россия признательна США и ее президенту Дональду Трампу за усилия по достижению мира в Украине и будет приветствовать усилия любых стран, добавил он.

"Мы, безусловно, признательны Трампу за все усилия для того, чтобы вывести процесс урегулирования в политико-дипломатическое русло. Мы будем готовы приветствовать усилия всех других стран, которые могут внести свой вклад", — подчеркнул представитель Кремля.

Военные РФ, по его словам анализируют ситуацию, связанную с якобы атаками ВСУ на фоне объявленного Москвой перемирия ко дню победы.

Напомним, США и Европа работают над объявлением 30-дневного прекращения огня в Украине. Если Россия отклонит предложение, ее ждут новые санкции.

Фокус также писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о достижении прекращения огня в Украине уже в предстоящие выходные. Однако позже его слова опровергли