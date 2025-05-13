"Без ультиматумів": у Путіна висунули вимоги до України щодо переговорів у Стамбулі, — росЗМІ

У Кремлі вважають, що Росія та Україна можуть досягнути прогресу на переговорах 15 травня у Стамбулі: це, за словами віцеспікера Ради Федерації Костянтина Косачова, може відбутися тільки тоді, коли Київ прибуде туди "з мандатом на те, щоб відмовитися від будь-яких ультиматумів". Також він заявив, що під час переговорів у Стамбулі у 2022 році сторони "домоглися взаєморозуміння за більшістю позицій".

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Про це російський чиновник розповів журналістам місцевого видання "Известия".

Косачов на запитання журналістів про те, чи існує можливість досягнення прогресу на майбутніх переговорах у Стамбулі, відповів, згадуючи досвід попередніх таких зустрічей, які відбувалися ще у 2022 році. За його словами, ще тоді сторони нібито "змогли досягти певного прогресу".

"Був досвід першого Стамбула і ці переговори до якогось моменту просувалися вперед. Відомо, що за більшою кількістю позицій вдалося досягти порозуміння і документ був парафований головою української делегації, перш ніж його обсмикнули", — ствердив російський посадовець.

За словами Косачова, сенс проведення таких переговорів знову існує, як і ймовірність того, що сторони зможуть досягти певного результату. Однак це, за його словами, може відбутися тільки тоді, коли Україна дотримається певних вимог.

"Тільки якщо українська делегація з'явиться на цих переговорах з мандатом на те, щоб відмовитися від якихось ультиматумів та шукати точки дотику, я впевнений, що ми могли б просунутися вперед ще далі, ніж це було зроблено у березні 2022 року", — підкреслив посадовець.

Повертаючись до згадки про переговори у Стамбулі 2022 року, Косачов додав, що переговори у 2025 році будуть відбуватися дещо по-іншому, оскільки за цей час "суттєво змінилася ситуація на лініях зіткнення", а також "позиція України".

Варто зазначити, що, ймовірно, "ультиматумом", про який говорить російський політик, є відповідь президента України Володимира Зеленського на пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна. Український лідер говорив про необхідність повного припинення вогню для досягнення результату у перемовинах.

Нагадаємо, 12 травня росЗМІ передали слова російського високопосадовця Григорія Карасіна, який назвав пропозицію Зеленського "нахабним ультиматумом".

Також 12 травня у The Guardian розповіли, що допис президента США Дональда Трампа примусив Зеленського скасувати ультиматум Путіну.