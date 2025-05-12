Зламав плани: допис Трампа примусив Зеленського скасувати ультиматум Путіну, — Guardian

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп примусив президента України Володимира Зеленського ослабити ультиматум щодо переговорів у Стамбулі з очільником Кремля Володимиром Путіним. На рішення Зеленського вплинули кілька слів, які Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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Про руйнування планів України та лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі написало медіа The Guardian.

The Guardian навело коментар неназваних європейських дипломатів, які розповіли про події неділі 11 травня, коли лідер України висунув вимогу до Путіна, щоб він негайно припинив вогонь та погодився на 30-денне перемир'я. При цьому Зеленський прямо не відмовився від ідеї Путіна про перемовини у Стамбулі, нагадали журналісти. Втім, незабаром український президент все ж прийняв вимогу Москви, оскільки "боявся образити Трампа". Про те, що глава Білого дому може "образитись", говорив його допис в Truth Social, у якому він засумнівався у готовності України до переговорів про мир, ідеться у статті. При цьому джерела медіа пояснили, що таким чином Трамп, ймовірно, зруйнував плани європейських партнерів.

"Невдача для Європи після того, як Трамп наполягає на тому, що Україна має "негайно" розпочати мирні переговори з Росією. Дипломати кажуть, що Зеленський був змушений прийняти запрошення Путіна на переговори", — написало The Guardian.

Анонімні співрозмовники журналістів заявили, що допис Трампа "завадив, а можливо, й поставив під загрозу", плани Європи. Плани, ймовірно, полягали у тому, щоб показати Вашингтону повну неготовність Москви до завершення війни та настання справедливого миру. Після такого, очікувалось, Трамп мав би запровадити серйозні санкції проти РФ. Аналогічні рішення прийняли б у Лондоні та Брюсселі. The Guardian написало, що через наслідки допису Трампа запровадження цих санкцій та обмежень можуть відкласти.

Часу на підготовку зустрічі у Стамбулі зовсім мало, зауважило медіа. Тим часом у Туреччині можуть опинитись європейські дипломати, які стежитимуть за діями українських перемовників.

"Цілком ймовірно, що деякі європейські чиновники також будуть у Стамбулі, щоб переконатися, що українська переговорна команда готова до потенційно ключових переговорів, до яких було порівняно мало підготовки", — підсумувало The Guardian.

Переговори про мир — деталі

На сьогодні не відомий повний склад української та російської делегацій, які можуть зустрітись в Стамбулі у четвер 15 травня. Про готовність прибути в Туреччину заявив Зеленський. Про своє бажання там побувати натякнув Трамп. Путін поки що не підтвердив можливість появи на перемовинах. Водночас, в Туреччину прямує глава Держдепу США Марко Рубіо, який їде під іншим приводом: для уточнення деяких питань щодо НАТО.

Зазначимо, в неділю 11 травня Дональд Трамп опублікував допис в Truth Social, у якому відреагував на можливість переговорів про завершення війни у Стамбулі. Серед іншого, глава Білого дому написав, що й Україна, і РФ відповідальні за те, що досі не укладено угоду про мир. При цьому політик наголосив, що Україна повинна негайно погодитись на переговори, інакше він почне у ній сумніватись.

Нагадуємо, у Верховній Раді пояснили, чому указ Зеленського про заборону говорити з Путіним не діє на президента.