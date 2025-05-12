Сломал планы: сообщение Трампа заставило Зеленского отменить ультиматум Путину, — Guardian

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заставил президента Украины Владимира Зеленского ослабить ультиматум относительно переговоров в Стамбуле с главой Кремля Владимиром Путиным. На решение Зеленского повлияли несколько слов, которые Трамп написал в соцсети Truth Social.

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О разрушении планов Украины и лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши написало медиа The Guardian.

The Guardian привело комментарий неназванных европейских дипломатов, которые рассказали о событиях воскресенья 11 мая, когда лидер Украины потребовал от Путина, чтобы он немедленно прекратил огонь и согласился на 30-дневное перемирие. При этом Зеленский прямо не отказался от идеи Путина о переговорах в Стамбуле, напомнили журналисты. Впрочем, вскоре украинский президент все же принял требование Москвы, поскольку "боялся обидеть Трампа". О том, что глава Белого дома может "обидеться", говорил его пост в Truth Social, в котором он усомнился в готовности Украины к переговорам о мире, говорится в статье. При этом источники медиа объяснили, что таким образом Трамп, вероятно, разрушил планы европейских партнеров.

"Неудача для Европы после того, как Трамп настаивает на том, что Украина должна "немедленно" начать мирные переговоры с Россией. Дипломаты говорят, что Зеленский был вынужден принять приглашение Путина на переговоры", — написало The Guardian.

Анонимные собеседники журналистов заявили, что сообщение Трампа "помешало, а возможно, и поставило под угрозу", планы Европы. Планы, вероятно, заключались в том, чтобы показать Вашингтону полную неготовность Москвы к завершению войны и наступлению справедливого мира. После такого, ожидалось, Трамп должен был бы ввести серьезные санкции против РФ. Аналогичные решения приняли бы в Лондоне и Брюсселе. The Guardian написало, что из-за последствий сообщения Трампа введение этих санкций могут отложить.

Времени на подготовку встречи в Стамбуле совсем мало, отметило медиа. Тем временем в Турции могут оказаться европейские дипломаты, которые будут следить за действиями украинских переговорщиков.

"Вполне вероятно, что некоторые европейские чиновники также будут в Стамбуле, чтобы убедиться, что украинская переговорная команда готова к потенциально ключевым переговорам, к которым было сравнительно мало подготовки", — подытожило The Guardian.

Переговоры о мире — детали

На сегодня не известен полный состав украинской и российской делегаций, которые могут встретиться в Стамбуле в четверг 15 мая. О готовности прибыть в Турцию заявил Зеленский. О своем желании там побывать намекнул Трамп. Путин пока не подтвердил возможность появления на переговорах. В то же время, в Турцию направляется глава Госдепа США Марко Рубио, который едет под другим предлогом: для уточнения некоторых вопросов по НАТО.

Отметим, в воскресенье 11 мая Дональд Трамп опубликовал сообщение в Truth Social, в котором отреагировал на возможность переговоров о завершении войны в Стамбуле. Среди прочего, глава Белого дома написал, что и Украина, и РФ ответственны за то, что до сих пор не заключено соглашение о мире. При этом политик подчеркнул, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры, иначе он начнет в ней сомневаться.

Напоминаем, в Верховной Раде объяснили, почему указ Зеленского о запрете говорить с Путиным не действует на президента.