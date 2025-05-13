"Без ультиматумов": у Путина выдвинули требования к Украине по переговорам в Стамбуле, — росСМИ

В Кремле считают, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле: это, по словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, может произойти только тогда, когда Киев прибудет туда "с мандатом на то, чтобы отказаться от любых ультиматумов". Также он заявил, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году стороны "добились взаимопонимания по большинству позиций".

Related video

Об этом российский чиновник рассказал журналистам местного издания "Известия".

Косачев на вопрос журналистов о том, существует ли возможность достижения прогресса на предстоящих переговорах в Стамбуле, ответил, вспоминая опыт предыдущих таких встреч, которые происходили еще в 2022 году. По его словам, еще тогда стороны якобы "смогли достичь определенного прогресса".

"Был опыт первого Стамбула и эти переговоры до какого-то момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его одернули", — утвердил российский чиновник.

По словам Косачева, смысл проведения таких переговоров снова существует, как и вероятность того, что стороны смогут достичь определенного результата. Однако это, по его словам, может произойти только тогда, когда Украина придерживается определенных требований.

"Только если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года", — подчеркнул чиновник.

Возвращаясь к упоминанию о переговорах в Стамбуле 2022 года, Косачев добавил, что переговоры в 2025 году будут происходить несколько по-другому, поскольку за это время "существенно изменилась ситуация на линиях соприкосновения", а также "позиция Украины".

Стоит отметить, что, вероятно, "ультиматумом", о котором говорит российский политик, является ответ президента Украины Владимира Зеленского на предложение главы Кремля Владимира Путина. Украинский лидер говорил о необходимости полного прекращения огня для достижения результата в переговорах.

Напомним, 12 мая росСМИ передали слова российского высокопоставленного чиновника Григория Карасина, который назвал предложение Зеленского "наглым ультиматумом".

Также 12 мая в The Guardian рассказали, что сообщение президента США Дональда Трампа заставило Зеленского отменить ультиматум Путину.