"Ходячий мертвец, который не покидает Кремль": военные пояснили, почему Путин не полетел в Стамбул

Именно президент РФ предложил переговоры в Стамбуле, но в итоге в Турцию отправилась делегация, которую президент Украины Владимир Зеленский уже назвал "бутафорской". Возглавляет ее Владимир Мединский, помощник Путина.

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Об этом пишет Daily Mail.

Британские эксперты предположили, почему президент России Владимир Путин не полетел в Турцию на встречу с Владимиром Зеленским. Здоровье 72-летнего Путина также вызывает вопросы.

Так, бывший командующий Объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании полковник Хамиш де Бреттон-Гордон заявил со ссылкой на неких аналитиков, что "Путин теперь ходячий мертвец, истощенная сила, чья война в Украине станет причиной его конца".

А Брюс Джонс, один из ведущих британских аналитиков по России, добавил: "В России никогда не бывает конца демократии, и ситуация плоха для Путина. Он годами убивал людей, и с некоторыми его военными обращались подобным образом — и он знает, что происходит с лидером в Москве, который принимает неверные решения. Так что он, вероятно, прав в своей паранойе".

Путин и не собирался лететь в Стамбул на инициированные им переговоры Фото: Скриншот

Предположения появились после того, как вчера Кремль заявил, что не включил имя Путина в состав российской делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле о мире в Стамбуле. И многие предположили, что президент РФ отказался от визита из-за боязни быть убитым. Хотя военные считают, что это маловероятно.

"Есть много людей, которые хотели бы, чтобы Путина ликвидировали. Но его безопасность настолько усилена, что возникает реальный вопрос, достижима ли эта цель. Я считаю, что на данный момент это маловероятно", - заявил полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане.

Напомним, официальная Москва заявила, кто входит в состав делегации, отправленной в Стамбул. При этом сам президент РФ не пояснил, почему не возглавил своих посланников.

Президент США Дональд Трамп также не будет присутствовать на мирных переговорах в Турции 15 мая. Но не исключил вероятность того, что он может прилететь 16 мая.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Владимир Зеленский сядет за стол переговоров только с российским лидером. Президент Украины уже прибыл в Анкару и отправился на встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.