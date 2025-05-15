"Ходячий мрець, який не покидає Кремль": військові пояснили, чому Путін не полетів до Стамбула

Саме президент РФ запропонував переговори в Стамбулі, але в підсумку до Туреччини вирушила делегація, яку президент України Володимир Зеленський уже назвав "бутафорською". Очолює її Володимир Мединський, помічник Путіна.

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Про це пише Daily Mail.

Британські експерти припустили, чому президент Росії Володимир Путін не полетів до Туреччини на зустріч із Володимиром Зеленським. Здоров'я 72-річного Путіна також викликає питання.

Так, колишній командувач Об'єднаним хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним полком Великої Британії полковник Гаміш де Бреттон-Гордон заявив із посиланням на деяких аналітиків, що "Путін тепер ходячий мрець, виснажена сила, чия війна в Україні стане причиною його кінця".

А Брюс Джонс, один із провідних британських аналітиків щодо Росії, додав: "У Росії ніколи не буває кінця демократії, і ситуація погана для Путіна. Він роками вбивав людей, і з деякими його військовими поводилися подібним чином — і він знає, що відбувається з лідером у Москві, який ухвалює неправильні рішення. Тож він, імовірно, має рацію у своїй параної".

Путін і не збирався летіти до Стамбула на ініційовані ним переговори Фото: Скриншот

Припущення з'явилися після того, як учора Кремль заявив, що не включив ім'я Путіна до складу російської делегації, яка бере участь у переговорах у Стамбулі про мир у Стамбулі. І багато хто припустив, що президент РФ відмовився від візиту через острах бути вбитим. Хоча військові вважають, що це малоймовірно.

"Є багато людей, які хотіли б, щоб Путіна ліквідували. Але його безпека настільки посилена, що виникає реальне питання, чи досяжна ця мета. Я вважаю, що наразі це малоймовірно", — заявив полковник Річард Кемп, колишній командувач британськими військами в Афганістані.

Нагадаємо, офіційна Москва заявила, хто входить до складу делегації, відправленої до Стамбула. При цьому сам президент РФ не пояснив, чому не очолив своїх посланців.

Президент США Дональд Трамп також не буде присутній на мирних переговорах у Туреччині 15 травня. Але не виключив імовірність того, що він може прилетіти 16 травня.

Радник президента України Михайло Подоляк заявляв, що Володимир Зеленський сяде за стіл переговорів тільки з російським лідером. Президент України вже прибув до Анкари і вирушив на зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.