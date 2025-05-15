Кремль не боится новых санкций, давления ЕС и не поддается уговорам Трампа, — CNN

Кремль не боится новых санкций, давления со стороны Европы и не поддается уговорам президента США Дональда Трампа. Президент РФ Владимир Путин считает, что возможные проблемы внутри России из-за встречи и совместного фото с Трампом и украинским лидером для него более опасны, чем реакция американского президента на это.

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Об этом пишет CNN.

Это решение, возможно, уже дало свои результаты. Сначала Трамп отреагировал на категорический отказ Кремля участвовать в прямых переговорах, которые он сам предлагал. Однако Зеленский изменил формат и предложил личную встречу с Путиным. Трамп заявил, что никогда не ожидал, что Путин согласится приехать без встречи с ним, и даже ждал еще 24 часа на возможность такой встречи.

Наступит ли прорыв в переговорах до пятницы?

"Ничего невозможного нет. Однако кажется, что Москва уже приняла свое решение. Команда, которую отправили в Стамбул, была менее опытная, даже уступала по рангу нынешнему государственному секретарю США Марко Рубио, который сейчас находится в стране", — пишет CNN.

Так, Россия придерживается графика и формата, которые предложил Путин в выходные, отказавшись уточнить, кого именно пришлет. Однако, вероятно, Кремль и вовсе не планировал приезжать.

Журналисты пишут, что Зеленский сейчас в сложной ситуации. Он должен оставаться в Турции настолько долго, чтобы Трамп понял, что встреча была для него важной, но не настолько, чтобы казаться тем, кто ждет Кремль. Он должен либо отвергнуть инициативу России в Стамбуле как позднюю и несерьезную, либо согласиться и начать новые переговоры, которые уже три месяца не дают результатов.

Трамп также оказался перед трудным выбором. Он не может больше откладывать вопрос наказания Москвы. Путин отказался и от 30-дневного перемирия, и от переговоров с Трампом.

"Белый дом может ответить только жесткими санкциями, как об этом предупреждал Макрон. Но пока Трамп не хочет признавать, что попытка мира провалилась", — добавили в CNN.

Фокус собрал все, что известно на данный момент о переговорах о мире в Стамбуле.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал прибыть в Стамбул 16 мая, если воюющим сторонам удастся продвинуться в переговорах.