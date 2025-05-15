Кремль не боїться нових санкцій, тиску ЄС і не піддається вмовлянням Трампа, - CNN

Кремль не боїться нових санкцій, тиску з боку Європи і не піддається вмовлянням президента США Дональда Трампа. Президент РФ Володимир Путін вважає, що можливі проблеми всередині Росії через зустріч і спільне фото з Трампом та українським лідером для нього більш небезпечні, ніж реакція американського президента на це.

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Про це пише CNN.

Це рішення, можливо, вже дало свої результати. Спочатку Трамп відреагував на категоричну відмову Кремля брати участь у прямих переговорах, які він сам пропонував. Однак Зеленський змінив формат і запропонував особисту зустріч із Путіним. Трамп заявив, що ніколи не очікував, що Путін погодиться приїхати без зустрічі з ним, і навіть чекав ще 24 години на можливість такої зустрічі.

Чи настане прорив у перемовинах до п'ятниці?

"Нічого неможливого немає. Проте здається, що Москва вже прийняла своє рішення. Команда, яку відправили до Стамбула, була менш досвідчена, навіть поступалася за рангом нинішньому державному секретарю США Марко Рубіо, який зараз перебуває в країні", — пише CNN.

Так, Росія дотримується графіка та формату, які запропонував Путін у вихідні, відмовившись уточнити, кого саме надішле. Проте, ймовірно, Кремль і зовсім не планував приїжджати.

Журналісти пишуть, що Зеленський зараз у складній ситуації. Він має залишатися в Туреччині настільки довго, щоб Трамп зрозумів, що зустріч була для нього важливою, але не настільки, щоб здаватися тим, хто чекає на Кремль. Він повинен або відкинути ініціативу Росії в Стамбулі як пізню і несерйозну, або погодитись і почати нові переговори, які вже три місяці не дають результатів.

Трамп також опинився перед важким вибором. Він не може більше відкладати питання покарання Москви. Путін відмовився і від 30-денного перемир’я, і від переговорів з Трампом.

"Білий дім може відповісти тільки жорсткими санкціями, як про це попереджав Макрон. Але поки що Трамп не хоче визнавати, що спроба миру провалилась", — додали в CNN.

Фокус зібрав усе, що відомо наразі про переговори про мир у Стамбулі.

Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв прибути до Стамбула 16 травня, якщо воюючим сторонам вдасться просунутися в переговорах.