Трамп блокирует путь к победе Украины над РФ: аналитики объяснили, что нужно делать

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов и дальше продолжать переговоры с Российской Федерацией и не делать ничего, что помогло бы Украине отбиться и даже победить на поле боя. Обозреватели The Hill считают, что украинцы до сих пор могут победить и изгнать россиян со своей земли. По их мнению, Украина должна получить определенные виды оружия, а затем следует выполнить план из трех шагов.

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О переговорах с РФ и о стратегии победы Украины The Hill написало 15 мая, во время переговоров в Стамбуле.

Медиа опубликовало мнение двух обозревателей, специализирующихся на российско-украинской войне — Джонатана Свита (Jonathan Sweet) и Марка Тота (Mark Toth). Обозреватели напомнили, что ВСУ воюют оружием, которое западные партнеры предоставляют в ограниченном количестве. Этого оружия хватило, чтобы остановить наступление РФ, но не хватило, чтобы прогнать оккупантов, говорится в статье. При этом США давали ограниченные пакеты помощи во времена предыдущего президента США Джо Байдена. А следующий глава Белого дома, Дональд Трамп, настроен исключительно на переговоры с Кремлем, а не на помощь Украине, пояснили обозреватели. Они считают, что такие действия отбирают у Украины возможность победить, а шанс на это все еще есть, написало The Hill.

"Украина все еще может победить, но не если Трамп будет продолжать добиваться прекращения огня, которого Россия не хочет", — заявили обозреватели.

Переговоры с РФ — какие шаги может предпринять Украина

Джонатан Свит и Марк Тот написали, что Трамп не должен вести переговоры с РФ и тормозить вопрос помощи Украине. Обозреватели заявили, что украинцы должны получить все необходимое оружие в необходимом количестве: самолеты, средства ПВО, различные виды ракет большой, средней и малой дальности. После этого появится шанс реализовать стратегию победы из трех шагов.

Украина с помощью партнеров должна полностью закрыть небо над своей территорией. Для этого понадобится 120 самолетов стран-членов НАТО, максимальное количество установок ПВО, все необходимые ракеты и боеприпасы. Таким образом создадут "интегрированный, многослойный пояс противовоздушной обороны". После этого ВСУ должны дальнобойными ударами уничтожить возможности ВС РФ бить по украинцам в тылу и на фронте. Речь идет об уничтожении средств пуска баллистических и крылатых ракет, беспилотников, а также радаров, командных пунктов, складов ракет, военных подразделений и тому подобное. Для этого Запад должен разрешить дальнобойные удары по территории РФ, пояснили обозреватели. При этом украинцы уничтожат логистику оккупационной армии, которая воюет на украинской территории. Россияне на линии фронта будут отрезаны от снарядов, боеприпасов, оружия, живой силы. Когда подразделения ВС РФ не будут иметь поддержки с российской территории, то они попадут будто в "окружение". После этого должно начаться наступление Украины, которая вытеснит врага в момент, когда он будет самым слабым, говорится в статье.

Авторы The Hill отметили, что Запад, возможно, боится предоставлять больше оружия из-за ядерных угроз РФ и возможности Третьей мировой войны. Но они считают, что угроза взаимного уничтожения остановит Кремль. Учитывая это, максимальная цель Путина — полный захват Украины, а атаки на членов НАТО не будет, успокоили читателей The Hill обозреватели

Отметим, 15 мая в Стамбул мог приехать глава Кремля Владимир Путин, чтобы вести переговоры о прекращении огня. Вместо Путина приехала делегация из четырех человек, ни один из которых не является топ-чиновником российского правительства. Между тем президент США Дональд Трамп некоторое время намекал, что готов сам прибыть в Стамбул для переговоров с РФ. Впоследствии глава Белого дома передумал и встреча лидеров двух стран не состоялась.

Напоминаем, 15 мая Трамп назвал единственную возможность для завершения войны, которая все еще осталась и связана с ним лично.