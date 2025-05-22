Российские ДРГ пересели на квадроциклы и штурмуют украинскую границу, — ГПСУ

Российские оккупанты на границе с Сумской областью вместо пеших групп стали отправлять диверсионно-разведывательные группы на квадроциклах. Такие попытки проникновения на территорию Украины пограничники в последнее время стали фиксировать все чаще.

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Об этом во время брифинга в "Медиацентре Украина" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко

По его словам, российские диверсионные группы все чаще пытаются прорваться через украинскую границу на квадроциклах. Они используют их скорость, для заезда как дальше вглубь украинской территории.

По-прежнему на Сумщине наиболее активное направление населенных пунктов Басовка и Журавка. Здесь российские оккупанты применяют тактику малых штурмовых групп.

"Эти группы пытаются перейти нашу границу и уже закрепляться по территории Украины для того, чтобы расширять зону активных боев. Часто такие группы залетают даже на квадроциклах, используя преимущества скорости, чтобы максимально глубоко, насколько им удастся, заехать на территорию Украины и уже там ждать подкрепления подобных групп опять же для расширения зоны активных боев", — рассказал Демченко.

Он также отметил, что враг пытается действовать не только в пределах активных направлений, но и распространяет попытки прорывов на другие участки.

"К сожалению, враг, кроме этих двух направлений, которые наиболее активны, видим, что левее Журавки пытается расширить эту зону захода малых штурмовых групп. Однако стойкость и героизм украинских защитников не дает врагу возможности достичь тех целей, которые он ставит перед собой, и так быстро расширять зону боев по территории нашей страны", — подчеркнул спикер ГПСУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что ВС РФ активизировали пешие ДРГ на Сумщине. Они пробуют заходить группами по 8-10 человек.