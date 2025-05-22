Російські ДРГ пересіли на квадроцикли і штурмують український кордон, — ДПСУ

Російські окупанти на кордоні із Сумською областю замість піших груп стали відправляти диверсійно-розвідувальні групи на квадроциклах. Такі спроби проникнення на територію України прикордонники останнім часом стали фіксувати все частіше.

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Про це під час брифінгу в "Медіацентрі Україна" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

За його словами, російські диверсійні групи дедалі частіше намагаються прорватися через український кордон на квадроциклах. Вони використовують їхню швидкість, для заїзду як далі вглиб української території.

Як і раніше на Сумщині найбільш активний напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Тут російські окупанти застосовують тактику малих штурмових груп.

"Ці групи намагаються перейти наш кордон і вже закріплюватися по території України для того, щоб розширювати зону активних боїв. Часто такі групи залітають навіть на квадроциклах, використовуючи переваги швидкості, аби максимально глибоко, наскільки їм вдасться, заїхати на територію України і вже там чекати підкріплення подібних груп знову ж таки для розширення зони активних боїв", – розповів Демченко.

Він також зауважив, що ворог намагається діяти не лише в межах найактивніших напрямків, а й поширює спроби проривів на інші ділянки.

"На жаль, ворог, окрім цих двох напрямків, які найбільш активні, бачимо, що лівіше від Журавки намагається розширити цю зону заходу малих штурмових груп. Однак стійкість та героїзм українських захисників не дає ворогу можливості досягти тих цілей, які він ставить перед собою, і так швидко розширювати зону боїв по території нашої країни", – підкреслив речник ДПСУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ЗС РФ активізували піші ДРГ на Сумщині. Вони пробують заходити групами по 8-10 осіб.