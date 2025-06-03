Все взорвут и всех ликвидируют: Медведев пригрозил Украине из-за удара по авиабазам РФ

Экс-президент и заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ответ на удар по авиабазам РФ пригрозил истребить всех украинцев и взорвать все нужные россиянам цели. Кроме того, топ-чиновник Кремля откликнулся на переговоры в Стамбуле и объяснил, почему это шаг к победе.

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Утром 3 июня реакция Медведева на удар по авиабазам РФ появилась в Telegram-канале топ-чиновника.

Представитель Кремля прежде всего обратился к россиянам, которые "переживают" из-за действий украинцев. Он пообещал, что произойдет "неизбежное возмездие". После того Медведев привел два тезиса, которые посоветовал помнить населению РФ. Первый тезис — продолжаются боевые действия, продолжается наступление РФ, во время которого все "высадят в воздух" и ликвидируют "тех, кто должен быть истреблен". Второй тезис — переговоры в Стамбуле должны принести победу Москвы и при этом не предполагается никаких компромиссов. Заместитель главы совбеза РФ вспомнил российский меморандум, в котором изложены условия капитуляции Украины: по его мнению, "смысл" этого документа — в "полном уничтожении нацистской власти".

Удар по авиабазам РФ — реакция Медведева на операцию "Паутина" Фото: Скриншот

Президент РФ Владимир Путин пока публично не реагировал на события на авиабазах РФ.

Удар по авиабазам РФ — детали операции "Паутина"

Отметим, 1 июня в РФ взорвалось на четырех авиабазах и, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне могли потерять 34% российских стратегических бомбардировщиков. Взрывы — следствие реализации операции "Паутина", которую 18 месяцев готовила СБУ. По авиации РФ отработало 117 дронов, сказал президент. Журналист Юрий Бутусов написал, что на российскую территорию провезли 150 беспилотников и 300 боезарядов. На фото и видео с места событий — облака дыма на авиабазах "Оленья" (Мурманск), "Дягилево" (Рязань), "Иваново" (Иваново), "Белая" (Иркутск). Планировали также ударить по авиабазе "Украинка" в Амурской области, но там план не сработал.

На портале Defense Express рассказали, что удары по авиабазам РФ нанесли дронами "Оса" украинской компании First Contact. Беспилотники способны двигаться со скоростью до 150 км/ч и нести боезаряд весом до 3,3 кг, написали эксперты.

Тем временем 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и РФ о перемирии или завершении войны. Во время переговоров Кремль передал Киеву меморандум, в котором в очередной раз изложил условия капитуляции Украины. Среди традиционных условий Кремля: выход ВСУ из Запорожской и Херсонской областей, уменьшение армии, отказ от НАТО, возвращение русификации.

Глава украинской делегации Рустем Умеров озвучил договоренности, к которым могут прийти к согласию. По словам чиновника, речь идет о возвращении 6 тыс. погибших воинов и обмене всех пленных, которым меньше 25 лет.

Напоминаем, 3 июня Генштаб ВСУ опубликовал первый официальный отчет о результатах удара по авиабазам РФ 1 июня.