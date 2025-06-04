"Существенно повышает уровень риска": Келлог высказался о спецоперации "Паутина"

Спецпредставитель Кит Келлог назвал атаку СБУ серьезным ударом. Он подчеркнул, что Украина не собирается вывешивать белый флаг и демонстрирует это.

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Об этом специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в интервью Fox News 3 июня.

По его словам, атаки во время войны, направленные на "часть национальной системы выживания противника", а именно его "ядерную триаду", существенно повышают уровень риска.

Келлог отметил, что реакцию Кремля в этой ситуации предсказать невозможно. Он отметил, что именно этого США пытаются избежать, ведь достижение этой точки — нежелательно.

Спецпредставитель Дональда Трампа признал, что психологическое влияние спецоперации "Паутина" — значительно серьезнее, чем материальные потери ВС РФ в результате удара дронов по бомбардировщикам.

"Эта операция стала серьезным ударом по имиджу. Она показала, что Украина не собирается сдаваться. Украина, по сути, говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру"", — добавил Келлог.

Спецоперация "Паутина": детали

Подробности реализованной 1 июня операции раскрыл глава СБУ Василий Малюк. "Паутину" готовили более полутора лет, дроны атаковали сразу четыре аэродрома РФ — "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В один день СБУ уничтожила рекордное количество вражеской авиации, всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет — более 40 самолетов. Среди них были А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Для удара в Россию переправили FPV-дроны и мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ беспилотники спрятали в домики, которые установили на грузовики. В нужный момент крыши этих домиков раскрылись, и БПЛА полетели к бомбардировщикам.

Напомним, в The New York Times со ссылкой на источники передавали, что Украина не предупреждала заблаговременно администрацию Дональда Трампа о спецоперации "Паутина". Кроме того, что утечка грозила бы последствиями, Белый дом был бы против.

Спецоперацию "Паутина" также прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она уклонилась от ответа на вопрос, как относится к атаке президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что он "усердно работает" над мирным решением конфликта.