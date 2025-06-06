Наступ ЗС РФ на Запоріжжі: чи здатен ворог на масштабний прорив півдня України

Російські війська активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку, розпочавши 5 червня штурм села Малинівка — ділянки фронту, що довго вважалась відносно спокійною. Фокус з'ясував що відбувається на цій ділянці фронту та чи є загроза для регіону.

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За даними аналітиків DeepState, зранку 5 червня російські окупаційні війська розпочали активний наступ на село Малинівка, що на Запорізькому напрямку, хоча раніше цей відрізок фронту вважався однією з найспокійніших позицій.

Як повідомили у DeepState, противник діяв маленькими штурмовими групами чисельністю до семи осіб. З початку наступу росіянам вдалося вклинитися до так званої сірої зони та пробратися у лісосмуги на схід від села. У деяких випадках піхота рухалася відкрито полями, намагаючись застати українські підрозділи зненацька.

Українські військові зазначають, що противник обмежився багі-автомобілями та не використовував важку техніку. Ведуться стрілецькі бої, оскільки на цій ділянці фронту слабка присутність дронів. Українська артилерія та безпілотні комплекси працюють по ворогу. Аналіз прогнозує, що вогневі та штурмові дії в Малинівці триватимуть далі.

Росіяни наступають на Запоріжжя: чи є ризик захоплення

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло у розмові з Фокусом зазначає, що з кінця травня почали з’являтись повідомлення про подальші плани Росії до захоплення ряду областей України, серед яких, зокрема, є і Запорізька область.

"Такі дії росіян в першу чергу пов’язані з бажанням зміцнити свої переговорні позиції, на що вказує також риторика котру озвучують представники переговорної групи РФ під час перемовин в Туреччині. Особливо активно в цьому контексті виступає голова переговорної делегації Владімір Мединський, який після обох раундів переговорів озвучував тези про те, що Росія нібито здатна "воювати безкінечно", — каже Жмайло.

Проте попри плани окупантів до захоплення Запоріжжя та в цілому області, наразі РФ не має достатньо ресурсів на відтинку для цього. Про це говорять і спроби наступу в останні дві доби, зазначає експерт. При цьому Росія вдається до звичної тактики обстрілів цивільного населення, завдавши протягом останньої доби 689 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

"Зокрема, в зведенні Генштабу від 6 червня зазначається, що поблизу Гуляйполя ворог здійснив спробу прорвати оборону щонайменше 8 разів, що не є великим показником, проте враховуючи пасивність напрямку протягом тривалого часу — така активність є аномальною", — продовжує Жмайло.

Протягом 5 червня, з початку штурмових дій, противник просунувся в сірій зоні на схід від Малинівки, використовуючи тактику наступу малими групами до 10-ти чоловік, фактично без використання техніки. Також, за словами експерта, відомо, що на цій ділянці ворог готував плацдарм для наступу піхотними групами протягом останніх 3 тижнів, зокрема намагався знизити обороноздатність українських позицій регулярно працюючи по ним дронами типу FPV та "Крило" — у стримуванні ворога працює артилерія та українські БПЛА.

"Схожа ситуація також в ряді населених пунктів на захід від Оріхова, там ворог має незначні просування, проте вони недостатні для прориву українських позицій", — каже Жмайло.

Наступ ЗС РФ: де ще активізувався ворог

Крім Запоріжжя, російські війська намагаються просуватися на території Сумської області.

За останні пару днів ворог скорочує відстань до Сум — за 3 та 4 червня окупував села Костянтинівку, Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни активізувався на Сумщині з певною ціллю. Крім того що ворог намагається дістатися як найближче до Сум щоб здійснювати удари FPV-дронами, так і для того, щоб відволікти увагу від Запоріжжя.

"Наші спецслужби активно працюють у Запорізькій області: підривають ешелони, залізницю, створюють блекаути. Це вказує на спробу зірвати підготовку противника — до наступу чи накопичення боєприпасів.

Цілком імовірно, що ситуація на Сумщині є частиною ширшої стратегії. Наприклад, так само як ми заходили в Курську область, щоб зірвати наступ росіян на Донбасі, зараз вони можуть тиснути на Суми, щоб змусити нас перекидати резерви з півдня. Якщо ми кинемо війська на північ, це відкриє можливість для ворога почати наступ у Запорізькій області. Саме на це, вочевидь, розрахунок", — висловив думку Жданов.

Нагадаємо, російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей і не пускають ворога на Січеславщину. Росіяни стоять на відстані рівно 2020 м від межі й щодня тиснуть у напрямку Новопавлівки.

Також Фокус писав, що 6 червня видання Politico опублікувало розмову з представником офісу президента та військовим Павлом Палісою, який повідомив про плани наступу РФ у 2025-2026 роках.