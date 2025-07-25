Первое продвижение за 15 дней: ВС РФ активизировались под Запорожьем (карта)

Российские войска за минувшие сутки продвинулись в населенном пункте Каменское, Запорожской области, а также у села Яблоновка на Донбассе.

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Аналитики DeepState опубликовали обновленную карту боевых действий в Украине. Согласно последним данным, 24 июля ВС РФ взяли под контроль незначительную часть территории на Запорожском и Краматорском направлениях.

У села Каменское и Плавни противник продвинулся вдоль трассы Е105, ведущей в сторону Степногорска и далее на Запорожье. Также в этом районе замечено продвижение россиян ближе к реке Янчекрак.

Карта боевых действий на Запорожском направлении. 24 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Отметим, что еще 2 июля были зафиксированы попытки российских подразделений войти в центральную часть населенного пункта. Теперь же аналитики обозначили северо-восточную часть Каменского как неподконтрольную ни одной из сторон "серую зону". Фактически эта первая активность противника на данном направлении за последние 15 дней.

На Краматорском направлении аналитики фиксируют движение войск РФ у Яблоновки, где противник одновременно пытается наступать в сторону Александро-Калинового. Однако в данном районе большая часть территорий находится в "серой зоне".

Карта боевых действий на Краматорском направлении. 24 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

По информации Генштаба ВСУ, на данном участке фронта неприятель трижды атаковал позиции украинских защитников у Николаевки и возле Белой Горы. В то время как о продвижение ВС РФ в Каменском не сообщалось.

Напомним, украинский военный с позывным "Алекс" написал в соцсетях, что российские войска 24 июля подтянули бронетехнику к Каменскому с целью развить наступление своей пехоты механизированным прорывом. Однако точная обстановка на данном участке ЛБС пока неизвестна.