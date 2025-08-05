"Зустрінуть свого творця": духовний радник Трампа передбачив долю Путіна

Російський президент Володимир Путін повторить долю таких диктаторів як Адольф Гітлер, Йосип Сталін і Беніто Муссоліні, які вбили мільйони своїх громадян.

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Таку впевненість висловив в інтерв'ю LIGA.net пастор Марк Бернс, якого називають духовним радником президента США Дональда Трампа.

Бернс упевнений, що Бог обов'язково відплатить Путіну, сучасному російському "фюреру". За його словами, на нього чекає така ж відплата, як на лідера нацистського Третього Рейху, диктатора Камбоджі Пол Пота та інших ватажків злочинних режимів, на руках яких — мільйони людських життів.

"Зрештою, їхні серця перестануть битися, і вони зустрінуть свого Творця. Бог завжди панує, і вони помруть, а він житиме вічно", — заявив Бернс.

Марк Бернс відвідав Україну навесні цього року Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

Що стосується духовного боку того, що відбувається, і причин цієї кровопролитної війни, то головними є жадібність і гординя, які "розбещують серце".

Він наголосив, що Муссоліні, якого вважають засновником італійського фашизму, і Сталін, керуючись жадібністю та бажанням безмежної влади, використовували тероризм, щоб контролювати свій народ.

"Росія під керівництвом Володимира Путіна керується саме цими гріхами, прагнучи здобути владу і контроль над українським народом, який не є і не повинен бути рабом. Це зло, що походить із воріт пекла", — наголосив Бернс.

Духівник Трампа додав, "Бог піднімає своїх "генералів" і "лідерів", щоб вони захищали і боролися зі злом".

"Україна навіть під час бомбардувань кличе живого Бога. Віряни, які страждають війною, продовжують молитися і вірити, що віддають усю славу Богу. Це доказ того, що навіть у найважчі часи віра може бути непохитною", — додав американський пастор.

У березні 2025 року Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, які були звільнені від російських військ три роки тому, навесні 2022-го. Він прилетів в Україну на особисте запрошення головного рабина України Моше Асмана.

Під час цього візиту пастор-євангеліст, який раніше виступав за припинення військової допомоги нашій країні, дуже сильно змінив своє ставлення до війни в Україні, побачивши, що насправді накоїла російська армія. Особливо вразило його відвідування Кривого Рогу, де внаслідок російського ракетного удару загинули 20 осіб, зокрема дев'ятеро дітей.

Марк Бернс оглядає згорілий транспорт людей, які намагалися втекти від ЗС РФ Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

Марк Бернс зауважив, що дуже легко виступати проти підтримки України, коли тобі здається, що українці не дозволяють свободу віросповідання або підтримують антисемітизм.

"Мені треба було побачити реальну ситуацію на власні очі. Україна — суверенна держава. І українці хочуть миру навіть більше, ніж зброї. Це справді важливо", — сказав пастор.

Ба більше, Бернс відреагував на ультиматум Трампа РФ. Він 31 серпня опублікував фото з українськими військовими і написав:

"Президент Трамп не грає в ігри. Він скоротив відведені Володимиру Путіну терміни завершення війни в Україні до 10-12 днів, починаючи з цього понеділка. Це серйозна зміна порівняно з 50 днями, які він раніше відводив. Ось який вигляд має справжнє лідерство: рішуче, сміливе і рухоме миром через силу".

Марк Бернс з українськими військовими під час візиту в Україну Фото: Pastor Mark Burns/Instagram

Пастор також був шокований смертю Діани Кошик, яка загинула внаслідок обстрілу лікарні в Кам'янському, де лежала на збереженні. Бернс поділився чорно-білим знімком дівчини у себе в соцмережі.

"Ось чому ми повинні покласти край війні ЗАРАЗ... Це так несамовито. 23-річна Діана, яка була на шостому місяці вагітності, загинула сьогодні вранці внаслідок влучання російської ракети в лікарню в Кам'янському. Її ненароджена дитина загинула разом із нею, як і двоє інших невинних українських мирних жителів. Це не просто трагедія. Це зло. Ми повинні говорити правду, молитися за сім'ї та вимагати відповідальності за ці напади на невинних людей".

Бернс закликав надати Україні танки і ППО.