Обмен территориями и победа Москвы: почему встреча Трампа и Путина ослабит позиции Украины

Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, намеченная на пятницу 15 августа в Аляске, вызывает опасения в Киеве и европейских столицах. Саммит, подготовленный в сжатые сроки, может обернуться дипломатической победой Москвы и ослаблением позиций Украины, а Трамп “во второй раз окажется в роли марионетки”.

Для Владимира Путина эта встреча стала неожиданным дипломатическим успехом, пишет Bloomberg. По данным источников агентства, российский президент рассчитывает использовать саммит для отсрочки возможных санкций со стороны США и продвижения своих военных целей.

Аналитики отмечают, что Кремль добился ключевых уступок еще до начала переговоров: саммит пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского, что исключает формат, требующий реальных трехсторонних договоренностей. Это позволит Москве предложить условия, приемлемые для Вашингтона, но неприемлемые для Киева, переложив ответственность за срыв мирного процесса на украинскую сторону.

Выбор места встречи также носит символический характер, отмечают авторы публикации. Аляска — бывшая территория Российской империи — должна подчеркнуть, что Путин больше не находится в изоляции после выдачи ордера Международного уголовного суда в 2023 году. Фактически это будет первый визит российского лидера в США с 2007 года, не связанный с заседаниями ООН.

Обмен территориями и другие предложения Москвы

По информации немецкого издания Bild, Москва якобы готова обсуждать перемирие в обмен на передачу России территорий, которые она еще не контролирует, в том числе части Донбасса, а также возможный вывод украинских войск из районов Херсонской и Запорожской областей. Формально речь идет не об обмене территориями, а о передаче их на постоянной основе в обмен на прекращение огня, которое, как считают эксперты, может быть временным.

Кремль также может предложить паузу в воздушной войне, однако с учетом новых возможностей Украины в нанесении ударов по российским военным и энергетическим объектам, это предложение вряд ли станет значительной уступкой.

Украина, по оценкам аналитиков, понимает, что завершение конфликта может потребовать территориальных уступок. Однако в Киеве опасаются повторения сценария временных соглашений, которые закрепляют статус-кво, но не решают фундаментальных вопросов.

В свою очередь Путин стремится не к ограниченному урегулированию, а к закреплению контроля над демилитаризованной Украиной и признанию США российской сферы влияния в Европе, что исключало бы вмешательство НАТО.

Важно

Несмотря на надежды Белого дома: встреча Путина и Трампа на Аляске состоится на военной базе США, — CNN

Таким образом в условиях недостаточной подготовки американской стороны встреча на Аляске может сыграть на руку Москве. Эксперты считают, что эффективный переговорный процесс требует более длительной подготовки, а также комплексного давления на Россию как военными, так и экономическими мерами.

“Действительно, если Трамп хочет выйти из переговоров в роли мастера-переговорщика, а не слабого человека, его самым разумным шагом было бы отложить саммит до тех пор, пока он не будет лучше подготовлен”, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что британские официальные лица призвали лидеров ЕС прекратить "бесполезные комментарии" о надвигающихся мирных переговорах по Украине между Москвой и Вашингтоном. По информации The Telegraph, подобные высказывания могут "раздразнить" президента США.