Обмін територіями і перемога Москви: чому зустріч Трампа і Путіна послабить позиції України

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, намічена на п'ятницю 15 серпня в Алясці, викликає побоювання в Києві та європейських столицях. Саміт, підготовлений у стислі терміни, може обернутися дипломатичною перемогою Москви й ослабленням позицій України, а Трамп "вдруге опиниться в ролі маріонетки".

Для Володимира Путіна ця зустріч стала несподіваним дипломатичним успіхом, пише Bloomberg. За даними джерел агентства, російський президент розраховує використати саміт для відтермінування можливих санкцій з боку США і просування своїх військових цілей.

Аналітики зазначають, що Кремль домігся ключових поступок ще до початку переговорів: саміт пройде без участі президента України Володимира Зеленського, що унеможливлює формат, який потребує реальних тристоронніх домовленостей. Це дасть змогу Москві запропонувати умови, прийнятні для Вашингтона, але неприйнятні для Києва, переклавши відповідальність за зрив мирного процесу на українську сторону.

Вибір місця зустрічі також має символічний характер, зазначають автори публікації. Аляска — колишня територія Російської імперії — має підкреслити, що Путін більше не перебуває в ізоляції після видачі ордера Міжнародного кримінального суду 2023 року. Фактично це буде перший візит російського лідера до США з 2007 року, не пов'язаний із засіданнями ООН.

Обмін територіями та інші пропозиції Москви

За інформацією німецького видання Bild, Москва нібито готова обговорювати перемир'я в обмін на передачу Росії територій, які вона ще не контролює, зокрема частини Донбасу, а також можливе виведення українських військ із районів Херсонської та Запорізької областей. Формально йдеться не про обмін територіями, а про передачу їх на постійній основі в обмін на припинення вогню, яке, як вважають експерти, може бути тимчасовим.

Кремль також може запропонувати паузу в повітряній війні, однак з урахуванням нових можливостей України в завдаванні ударів по російських військових і енергетичних об'єктах, ця пропозиція навряд чи стане значною поступкою.

Україна, за оцінками аналітиків, розуміє, що завершення конфлікту може вимагати територіальних поступок. Однак у Києві побоюються повторення сценарію тимчасових угод, які закріплюють статус-кво, але не вирішують фундаментальних питань.

Своєю чергою Путін прагне не обмеженого врегулювання, а закріплення контролю над демілітаризованою Україною та визнання США російської сфери впливу в Європі, що унеможливлювало б втручання НАТО.

Важливо

Таким чином в умовах недостатньої підготовки американської сторони зустріч на Алясці може зіграти на руку Москві. Експерти вважають, що ефективний переговорний процес вимагає більш тривалої підготовки, а також комплексного тиску на Росію як військовими, так і економічними заходами.

"Дійсно, якщо Трамп хоче вийти з переговорів у ролі майстра-переговірника, а не слабкої людини, його найрозумнішим кроком було б відкласти саміт доти, доки його не буде краще підготовлено", — ідеться в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що британські офіційні особи закликали лідерів ЄС припинити "непотрібні коментарі" щодо мирних переговорів щодо України, які наближаються між Москвою і Вашингтоном. За інформацією The Telegraph, подібні висловлювання можуть "роздратувати" президента США.