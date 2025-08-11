"Ездил 3,5 года": Трамп рассказал, почему Зеленского не позвали на Аляску

На Аляске, где 15 августа должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего, не будет.

На пресс-конференции в Вашингтоне глава Белого дома заявил, что Зеленского на встречу не приглашали. "Я сказал бы, что он (Зеленский) может поехать, но он уже много раз бывал на встречах. Знаете, он был там три с половиной года — и ничего не произошло", – цитирует Трампа NBS News.

По его словам, он намерен поговорить президентом РФ в попытке завершить войну в Украине.

"У нас будет встреча с Владимиром Путиным, и в конце этой встречи, вероятно, в первые две минуты, я точно буду знать, возможна ли сделка, потому что именно этим я и занимаюсь. Я заключаю сделки".

Трамп также высказал разочарование Зеленским, который отвергает возможность обмена территориями с Россией в рамках соглашения о прекращении войны на Украине:

"Меня немного обеспокоило то, что Зеленский заявил: "Мне нужно получить конституционное одобрение". То есть, у него есть разрешение на войну и убийство всех, но ему нужно одобрение на обмен территориями? Потому что будет какой-то обмен территориями", — сказал он.

Политик добавил, что ситуация "очень сложная, потому что границы очень неровные… И будет какой-то обмен и перераспределение территорий".

Другие заявления Трампа

На этой же пресс-конференции Трамп заявил, что Россия победила Гитлера и Наполеона, а 88% украинцев хотят заключения мира с РФ.

Кроме того, он заверил, что ВС РФ могли бы добраться до Киева за четыре часа. Ситуацию якобы спасла ошибка генерала армии оккупанта.

Благодаря такому решению, многие танки были расстреляны ВСУ из противотанковых комплексов Javelin.

"Я не знаю, кто этот генерал, но, зная президента России Владимира [Путина], его, вероятно, уже нет [в живых]", — добавил Трамп.

Трампу напомнили, по каким "полям" ВС РФ ехали в Киев

В свою очередь Зеленский заявляет, что Россия продолжает осуществлять массированные атаки по украинским городам и селам, в частности в прифронтовых и приграничных регионах.

Ранее Фокус писал, как и когда президент Украины присоединится к переговорам Трампа с Путиным.