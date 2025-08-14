Підписання не очікується: Пєсков розповів, чого чекати від зустрічі Трампа і Путіна

Напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним на Алясці прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков зробив низку заяв щодо майбутнього діалогу.

Related video

Зокрема він заявив, що на саміті Росії і США на Алясці обговорюватимуть питання, пов'язані з українським врегулюванням, але підписання документів за підсумками саміту Путіна і Трампа не очікується, повідомляє інформагентство "РИА Новости".

Також Пєсков додав, що наразі "йдеться про російсько-американську зустріч на вищому рівні". За його словами, питання, пов'язані з позицією України, належать до наступних етапів.

"Трамп демонструє безпрецедентно незвичайний підхід до розв'язання найскладніших питань, ці дії високо оцінюються Москвою і Путіним особисто", — наголосив речник Кремля.

На запитання журналістів про те, чого чекати від зустрічі глав двох держав, Пєсков відповів:

"Забігати наперед і передрікати результати саміту Росії та США на Алясці було б помилкою".

Він також запевнив, що підготовка до цієї зустрічі відбулася "в стислі терміни", і всіх параметрів було дотримано.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що тема України буде центральною на цій зустрічі.

Дональд Трамп уже пообіцяв зателефонувати українському президенту після розмови з Путіним, щоб обговорити організацію другої зустрічі, вже за участю Зеленського.

Американський президент сумнівається, що бесіда з Путіним принесе одразу ж бажаний результат, і окреслив її як "обмін думками щодо кордонів і територій".

Минулого тижня він заявив, що Зеленського не покликали на зустріч на Аляску, бо за 3,5 роки той нібито так і не вирішив нічого щодо врегулювання війни в Україні, хоча весь цей час їздив світом.

Тим часом на польському порталі Onet з'явилася інформація про зміст домовленостей, який нібито досягли Трамп і Путін. Згідно з джерелами медіа, Україна має погодитися на втрату територій, РФ отримує їх у володіння на 100 років, на війні оголошується перемир'я, а Москва поступово позбувається санкцій. Зазначено, що це умови, які запропонував президент США, який інакше пригрозив РФ новими обмеженнями.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що під час запланованих на 15 серпня переговорів президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним жодне рішення не може бути ухвалено без Києва.

Раніше Фокус писав, що зустріч двох президентів відбудеться на військовій базі США, а також розповідав, з ким полетів Путін і о котрій годині почнеться зустріч із Трампом. Ми також інформували, чому ця розмова може послабити позиції України.